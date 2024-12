Zaprta avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina

Močna burja ovira promet na Primorskem. Zaradi vetra 2. stopnje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Močno piha (1. stopnja) tudi na regionalni cesti Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava, kjer je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.