Z nedeljo je na vrsto prišla vremenska sprememba. Ponoči so zahodne kraje že zajele občasne rahle padavine, ki se bodo danes čez dan postopoma širile nad celotno državo. V jugovzhodni Sloveniji bo pihala močna burja s sunki do 100 kilometrov na uro. V ponedeljek med 3. in 6. uro se bo morje razlivalo na najnižjih delih obale, ob tem pa bo burja povzročila tudi povišano valovanje. Še močnejše sunke vetra pričakujejo pri naših južnih sosedih. Na Kvarnerju lahko sunki vetra dosegajo hitrosti do 130 kilometrov na uro. Zaradi tega so na Hrvaškem že izdali rdeče opozorilo.

Od sončnih dni se za nekaj časa poslavljamo, saj nedelja prinaša vremensko spremembo. Pri agenciji za okolje so izdali eno oranžno in dve rumeni opozorili.

Zaradi močne burje oranžno opozorilo

Na agenciji za okolje so za jugozahodno Slovenijo izdali oranžno opozorilo zaradi močne burje. Opozorilo velja v nedeljo in ponedeljek. V ponedeljek popoldne bo burja oslabela.

Zaradi povišane gladine in povišanega valovanja rumeno opozorilo

V ponedeljek zgodaj zjutraj bo gladina morja ob slovenski obali povišana, opozarjajo na agenciji za okolje. Med 3. in 6. uro se bo morje razlivalo na najnižjih delih obale. Ob tem bo zaradi burje povišano tudi valovanje morja. Morje ob slovenski obali ima sicer 14 stopinj Celzija, so še zapisali.

Na agenciji za okolje so za jugozahodno Slovenijo izdali oranžno opozorilo zaradi močne burje. Opozorilo velja v nedeljo in ponedeljek. V ponedeljek popoldne bo burja oslabela. Izdali so tudi rumeno hidrološko opozorilo zaradi kombinacije povišane morske gladine in visokih valov. Za preostali del države so izdali rumeno opozorilo zaradi možnih nevšečnosti zaradi snega. Foto: Arso

Rumeno opozorilo tudi zaradi snega

O izraziti vremenski spremembi, ki bo jutri poleg ohladitve ponekod prinesla tudi sneg, smo že veliko pisali. Pri portalu Meteoinfo so včeraj zvečer pripravili najnovejše podatke o tem, kako kaže s snegom.

Najmočnejše sneženje je pričakovati na kočevsko-ribniškem območju in na Notranjskem, kjer lahko zapade od 5 do 20 centimetrov snega. Podobne količine so možne tudi v višjih predelih severne in vzhodne Slovenije, kjer bo sneg bolj suh, zato se bodo centimetri hitreje nabirali, so zapisali.

Po nižinah bo slika precej drugačna. Snežinke se bodo marsikje mešale z dežjem, zato bo snega le za vzorec ali pa ga sploh ne bo. Situacija ostaja mejna in negotova, kar pomeni, da se napovedi lahko še nekoliko spremenijo, dodajajo.

Kvarner z rdečim opozorilom

Pri naših južnih sosedih so zaradi močne burje izdali rdeče opozorilo. Južni veter bo dopoldne na Kvarnerju začelo obračati v zelo močno burjo oziroma veter vzhodnih smeri. Najmočnejši sunki bodo dosegali hitrosti do 130 kilometrov na uro, opozarja hrvaški hidrometeorološki zavod.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za nedeljo izdal rdeče opozorilo zaradi močnih sunkov vetra. Opozorilo velja za Kvarner (sunki do 130 kilometrov na uro) in Velebitski kanal (sunki do 140 kilometrov na uro). Foto: DHMZ