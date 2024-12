Zjutraj so ​​astronomi odkrili majhen asteroid, velik med 0,5 in 1,2 metra, ki je udaril v Zemljo. Asteroid je v Zemljino atmosfero vstopil v torek okoli 16.14 po srednjeevropskem času oziroma v sredo ob 1.14 zjutraj po lokalnem času nad vzhodno Sibirijo.

Takšen pojav se sicer ni zgodil prvič. Leta 1908 se je blizu reke Podkamennaya Tunguska v vzhodni Sibiriji zgodila velika eksplozija. Asteroid je ustvaril zračni izbruh, zaradi česar je bilo uničenih in podrtih ogromno dreves. Današnji dogodek se je zgodil le okoli tisoč kilometrov stran, a je bil veliko, veliko manjši, pravijo astronomi.

Asteroid je imel hitrost približno 15,5 kilometra na sekundo z zmernim kotom 58 stopinj. Prišel je z jugovzhoda. Videli bi ga lahko prebivalci v Jakutsku, Mirnem, Norilsku ali Dudinki.

Zemljino atmosfero enkrat na leto zadene asteroid v velikosti avtomobila

To je šele enajstič doslej in četrtič letos, da so astronomi opazili asteroid, tik preden je strmoglavil v Zemljino atmosfero. V začetku tega leta, 21. januarja, je asteroid trčil v Zemljino atmosfero nad Nemčijo, drugi, 4. septembra, v atmosfero nad Filipini, tretji nad Tihim oceanom in četrti spet nad Filipini.

Z vse zmogljivejšo tehnologijo lahko astronomi opazijo več majhnih asteroidov. Pravijo, da na Zemljo vsak dan pade sto ton prahu in delcev v velikosti peska, približno enkrat na leto pa Zemljino atmosfero zadene asteroid v velikosti avtomobila, ustvari impresivno ognjeno kroglo in zgori, preden doseže površje.

Astronomi pomirjajo, da je majhen asteroid, ki je danes udaril v Zemljino atmosfero nad Sibirijo v Rusiji, popolnoma neškodljiv.