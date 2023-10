Nasa razkriva vzorec z asteroida: vsebuje veliko vode in ogljika

Analiza strokovnjaka Naravoslovnega muzeja in pet drugih članov ekipe imenovane Quick Look je pokazala, da je črni nezemeljski prah bogat z ogljikovimi in vodnimi molekulami. Raziskovalci menijo, da bi lahko ključne gradnike življenja na mlado Zemljo pred milijardami let zanesli ravno asteroidi, ki so trkali ob planet.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm — NASA (@NASA) October 11, 2023

Dober znak je, da bodo vzorci, vzeti s 500 metrov širokega asteroida, lahko razkrili nove informacije o nastanku Osončja pred približno 4,6 milijarde let. "Vzorec je največji z ogljikom bogat vzorec asteroida, ki je bil kdaj dostavljen na Zemljo, in bo znanstvenikom pomagal raziskati izvor življenja na našem planetu za prihodnje generacije. Ogljik in vodne molekule pa so elementi, ki smo jih želeli videti v vzorcu," je povedal Nasin administrator Bill Nelson.

Here they are. These bits of ancient space rock may hold clues to how the rocky planets—including our own—formed. Scientists worldwide will study the #OSIRISREx sample for generations to come to get answers on where we come from. pic.twitter.com/2yN2cs36gQ — NASA (@NASA) October 11, 2023

"Poskušamo ugotoviti, kdo smo, kaj smo, od kod prihajamo, kakšno je naše mesto v vesolju," je dejal Nasin administrator Nelson na sestanku v vesoljskem centru Johnson.

Ekipa misije meni, da ima skupaj približno 250 gramov materiala, vendar bodo za končno oceno potrebovali še nekaj časa.

Pred leti so z asteroida Bennu vzorce prinesli Japonci

Misija Osiris-rex ni bila prva, ki je z asteroida prinesla vzorce. Leta 2010 in 2020 je to uspelo že Japoncem s sondo Hayabusa2. Japonska odprava je na Zemljo prinesla 5,4 grama snovi, Nasina pa 250 gramov.

NASA je Bennu izbrala, ker se njegova orbita okrog sonca križa z Zemljino in je bilo povratno potovanje lažje kot pot do asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. Vzorce so pobrali tudi zaradi preizkušanja teorije o nastanku življenja na Zemlji s snovmi iz vesolja.

Znanstveniki domnevajo, da je Bennu nastal iz delov večjega asteroida v asteroidnem pasu po silovitem trku pred eno do dvema milijardama let.

Podatki, ki jih je zbralo vesoljsko plovilo, so pokazali, da so delci, ki sestavljajo njegovo zunanjost, tako ohlapni, da bi se človek lahko pogreznil v asteroid, podobno, kot če bi stopil v jamo s plastičnimi kroglicami.