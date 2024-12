Sneg ohromil BiH in Srbijo, velike težave v prometu

Na zahodu BiH so zaradi snežnih razmer in vetra začasno ustavili ali omejili promet na več cestah, je sporočila tamkajšnja avto-moto zveza (AMS BiH). Zaprt je mejni prehod s Hrvaško v kraju Izačić pri Bihaću.

Na odsekih cest med Glamočem in Mrkonjić Gradom je zaradi neugodnih vremenskih razmer promet povsem zaustavljen. Marsikje drugod na zahodu BiH je promet prepovedan za tovorna vozila.

Ob tem je za vsa motorna vozila zaprt mejni prehod Izačić proti Hrvaški, na mejnih prehodih Velika Kladuša in Gradina pa nastajajo zastoji, so sporočili iz AMS BiH s sedežem v Mostarju.

Sneži tudi v sosednji Srbiji. V več okrožjih na zahodu in jugu države bo do srede predvidoma zapadlo od 20 do 40 centimetrov novega snega, v goratih predelih pa do 50 centimetrov, je sporočil republiški hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Za deset do 15 centimetrov se bo po napovedih odebelila tudi snežna odeja v Beogradu, od koder danes poročajo o težavah v prometu.