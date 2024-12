V več italijanskih deželah je danes zapadel sneg in pihal močan veter. V Trstu so denimo sunki vetra dosegli hitrost do 120 kilometrov na uro. Močan veter je divjal tudi v Rimu, kjer je padlo drevo in pri tem ubilo žensko, še en človek je bil ranjen. Zaradi slabih vremenskih razmer so v Italiji tudi prekinili reševanje dveh pogrešanih alpinistov.