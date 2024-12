V Veliki Britaniji so danes za več milijonov ljudi izdali opozorilo zaradi neurja Darragh. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma. Več sto tisoč ljudi je ostalo brez elektrike. Zaradi močnega vetra imajo težave tudi na Irskem, kjer je brez elektrike ostalo 400 tisoč ljudi, poročajo tuje agencije.

Britanski meteorološki urad je izdal rdeči alarm zaradi močnega vetra, ki je v nočnih in jutranjih urah zajel dele Walesa in jugozahodne Anglije.

Vlada je tri milijone ljudi, ki živijo na tem območju, v petek zvečer s sireni podobnim opozorilom na telefonih opozorila, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Poslovni minister Jonathan Reynolds pa je danes za televizijo Sky News razmere označil kot zahtevne in pozval prebivalce, naj upoštevajo nasvete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odpovedali lete in vlake ter zaprli več mostov

V Angliji, na Škotskem in v Walesu je bilo do zdaj zaradi izpada električne energije prizadetih več deset tisoč domov. Odpovedali so tudi številne lete in vožnje vlakov, poroča britanski BBC. V južni Angliji in Walesu so iz varnostnih razlogov zaprli več mostov. Neurje Darragh bo konec tedna predvidoma prineslo tudi obilno deževje, v Združenem kraljestvu pa po poročanju AFP velja več kot sto opozoril pred poplavami.

Do danes zvečer velja tudi ločeno opozorilo zaradi "potencialne nevarnosti za življenje in premoženje" za večji del Združenega kraljestva in Severne Irske. Na Severnem Irskem je brez elektrike ostalo več tisoč ljudi, več avtobusnih in železniških prevozov pa je bilo prekinjenih.

Na Irskem so medtem izdali oranžno vremensko opozorilo pred vetrom, brez elektrike pa je ostalo približno 395 tisoč ljudi, podatke družbe za upravljanje, vzdrževanje in razvoj električnega omrežja ESB Networks navaja nemška tiskovna agencija dpa. Na dublinskem letališču je bilo odpovedanih nekaj rednih letov, prišlo pa je tudi do številnih zamud ter odpovedi avtobusnih in železniških prevozov.

Darragh se je pojavil dva tedna po tem, ko je neurje Bert pustošilo po večjem delu Velike Britanije in povzročilo uničujoče poplave v nekaterih delih Walesa, na Irskem pa je brez elektrike ostalo na tisoče domov.

Močni vetrovi s sunki vetra do 80 kilometrov na uro so po poročanju dpa sicer danes zajeli tudi dele Francije. Zaradi tega bo današnja slovesnost ob ponovnem odprtju katedrale Notre-Dame zaradi slabe vremenske napovedi v celoti potekala v zaprtih prostorih.