Neurje v Grčiji terjalo smrtni žrtvi

Neurje Bora, ki je v soboto zajelo velik del Grčije, je terjalo dve smrtni žrtvi na otoku Lemnos, na otoku Rodos pa je poškodovalo številne ceste in stavbe. Vremenoslovci napovedujejo, da bo neurje na severu in severozahodu države povzročilo tudi obilno sneženje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Grška civilna zaščita je v soboto za severovzhodni in osrednji del države ter okolico Aten izdala opozorilo zaradi obilnih padavin in močnega vetra.

Neurje je v več delih države povzročilo hude poplave in škodo, pri čemer so reševalne službe do sobote zvečer prejele več kot 290 klicev na pomoč, navaja grški spletni portal Ekathimerini.

Devastating image aftermath floods in Rhodes, Greece 🇬🇷 (01.12.2024)



Gasilci so reševali ljudi, črpali vodo iz hiš in odstranjevali padla drevesa zlasti na otokih Lemnos, Hios in Rodos.

Na Lemnosu so zabeležili tudi dve smrtni žrtvi, na Rodosu pa so bile ponoči ob divjanju neurja poškodovane številne ceste, hiše ter stanovanjske in poslovne zgradbe. Evakuirali so večje število ljudi, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma.

Grške oblasti medtem svarijo, da bodo slabe vremenske razmere vztrajale do ponedeljka, in prebivalce pozivajo k previdnosti.