Na Hrvaškem danes težave v prometu povzročajo orkanski veter na obali ter sneženje v Gorskem kotarju in Liki. Sneg je prekril tudi avtocesto do Reke. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra izdal rdeče vremensko opozorilo za skoraj celotno jadransko obalo z izjemo južne Dalmacije.

Na delu avtoceste med Reko in Zagrebom je bil danes zjutraj zaradi vozil brez obvezne zimske opreme, ki so obtičala v snegu, prekinjen promet. Trenutno ni prevozne ceste za tovornjake s priklopniki in vlačilce iz notranjosti proti Istri in Reki ter obratno, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Delnice Foto: HAK/posnetek zaslona

Na delu Jadranske magistrale med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno velja prepoved vožnje za vsa vozila. Med razcepom Delnice in Kikovica na avtocesti med Reko in Zagrebom je vožnja zaradi orkanskega vetra dovoljena samo za osebna vozila. Omejitve veljajo tudi na Krškem mostu in nekaterih drugih državnih cestah.

Most na Krk Foto: HAK/posnetek zaslona

Zimske razmere vladajo tudi v Liki in Gorskem kotarju, kjer je prepovedana vožnja za tovornjake s priklopniki in vlačilce ter za vsa vozila brez predpisane zimske opreme.

DHMZ je za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za zahodno obalo Istre, Kvarner ter severno in srednjo Dalmacijo zaradi močnega juga. Ta se bo na severnem Jadranu dopoldne okrepil v orkanski veter in se do večera razširil po vsej obali, hrvaške medije povzema STA.