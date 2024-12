Letos nas morda le čaka bel božič

Danes zjutraj nas je ponekod po državi presenetil prehod močnega dežja v sneženje. Spolzke ceste in slaba vidljivost navadno botrujeta prometnim nesrečam, zastojem in slabi volji. Ker pa se bližajo prazniki, ki jih tradicionalno povezujemo z belino, smo pri meteorologu preverili, kakšni so kaj obeti za zasnežene praznike.