Niz hladnih juter se nadaljuje. Živo srebro se je pod ničlo spustilo v številnih krajih po nižinah. V Babnem Polju so termometri pokazali –5 stopinj, v Kočevju in na Brniku –3 stopinje Celzija. A kako je mogoče, da je bila ob istem času temperatura na Kredarici višja? Termometri so tam namerili samo pol stopinje pod ničlo. Hladneje je bilo celo v Ljubljani, kjer so ob istem času namerili –1,3 stopinje. Pozitivne temperature so zjutraj namerili tudi na Rogli, Krvavcu in Kaninu. Kaj se dogaja? Razlog za nevsakdanje temperaturne razlike se skriva v temperaturni inverziji ali obratu, ki je značilen za zimski čas.