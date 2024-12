Je projekt v okviru programa Botrstvo v Sloveniji, ki otrokom in družinam v stiski omogoča doživetje čarobnih zimskih trenutkov, ki bi jim sicer ostali nedosegljivi. Z vašo pomočjo se te sanje lahko spremenijo v resničnost; otroci bodo lahko uživali v različnih zimskih radostih, kot so gledališke predstave, kopanje, sankanje in drsanje, kar jim bo ustvarilo nepozabne spomine. Podarite jim dragoceno darilo — ne materialno, temveč takšno, ki bo zarisalo nepozabne spomine v njihova srca.

Zima je prav poseben čas v letu, ko se družine zbirajo ob prazničnih trenutkih in toplih ognjiščih. Za otroke je to obdobje polno pričakovanj – od prazničnih lučk do zimskih radosti, kot so sankanje, drsanje in ustvarjanje snežakov. Mnogi otroci skupaj z družinami obiskujejo praznične sejme, se sladkajo s toplim kakavom in skupaj odštevajo dneve do novega leta ter prvega snega. Čas praznikov je priložnost za skupno ustvarjanje spominov, ki ostanejo z nami za vedno.

Na žalost vsi otroci ne preživljajo brezskrbnih prazničnih in zimskih dni. Za mnoge družine so prazniki in zima vir stresa in skrbi, saj finančno stanje staršem ne omogoča obiskovanja prazničnih sejmov, lepo okrašenih mest ali zimskih aktivnosti. Izleti na sneg in skupne družinske počitnice so za nekatere nedosegljive želje.

"Zelo smo bili veseli, saj si drugače tega ne moremo privoščiti. Hčera si je zelo želela na koncert klasične glasbe, baleta ali opere. S pomočjo Čarobne zime smo ji lahko željo uresničili. Bilo je čudovito, zares čarobno."

S projektom Čarobna zima želimo otrokom in družinam s slabšim socialno-ekonomskim položajem omogočiti nepozabno zimsko dogodivščino, ki jim bo ostala v lepem spominu. Takšne aktivnosti niso pomembne le za večjo socialno vključenost otrok med vrstniki, temveč tudi zato, ker krepijo družinske vezi in povezujejo člane družine.

"Sodelovanje v projektu Čarobna zima nam je omogočilo sproščen skupen dan z družino, otrokom pa veliko veselje, saj uživata v vodi."

Naš cilj je, da družinam omogočimo, da vsaj za en dan pozabijo na vsakodnevne skrbi, se prepustijo zimskim radostim in skupaj ustvarijo neprecenljive spomine.

"Zelo smo bili veseli bonov. Družinski obisk kulturne prireditve nam pomeni bogato skupno preživet čas. Hčeri sta si že dolgo želeli iti na koncert Perpetuum Jazzile in zdaj se jima je želja izpolnila."

Podarite darilo, ki šteje!

Namesto klasičnega darila svojim bližnjim podarite pismo, ki pripoveduje, kako ste omogočili otrokom doživeti čarobne zimske trenutke, ki jih bodo nosili s seboj vse življenje. Vsaka vaša gesta pričara praznično čarobnost tam, kjer je najbolj potrebna, in prinaša neizmerno radost v srca otrok, ki si zaslužijo svetel in topel zimski objem.

Z vašo donacijo bomo družinam omogočili razigrano zimo, polno nepozabnih doživetij – obisk slovenskih term, kulturnih ali športnih prireditev, ogled filma ali gledališke predstave in še več.

Ko dogodivščino podariš, otroški smeh zagotoviš.

Kako lahko podarim Čarobno zimo? Projekt Čarobna zima lahko podprete z nakazilom poljubnega zneska. To lahko storite s skeniranjem QR-kode ali z uporabo spodnjih podatkov. Zveza Anita Ogulin in ZPM, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana IBAN: SI56 3300 0000 1303 865 (račun odprt pri Addiko Bank d.d.) BIC: HAABSI22 Namen: Pomoč otrokom in družinam v stiski Koda namena: CHAR Sklic: SI00 760

Hvala, ker z nami ustvarjate čarobnost za otroke in družine v stiski!

Namesto finančnih sredstev lahko pomagate tudi drugače:

Z nakupom vrednostnih bonov ali vstopnic za doživetja celotne družine (namig: kino, kopanje, gledališke ali lutkovne predstave ipd.).

Darilne bone nam posredujte na naš naslov Zveza Anita Ogulin in ZPM, Proletarska 1, 1000 Ljubljana s pripisom "Za čarobno zimo". Darilcu lahko dodate tudi presenečenje v obliki majhne pozornosti, ki jo izdelate sami, ali pa napišete pismo enega od dobrih zimskih mož.

Obstaja tudi možnost, da namenite en odstotek svoje dohodnine v dobrodelnost. Do obrazca lahko dostopate tukaj. Vsake pomoči bomo zelo veseli. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@boter.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Zveza Anita Ogulin in ZPM.