Dež in sneg. Zalilo podvoz v Ljubljani, ponekod močno sneži. #video

Zaradi jutranje prometne konice v smeri večjih mest nastajajo zastoji, dodatno pa na to vpliva še vreme, saj pada dež. Na cestišču Dunajske ceste v Ljubljani se pod podvozom zadržuje večja količina vode, zato naj bodo vozniki previdni. Ponekod močno sneži, na cestah so tudi nesreče, še voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani.

Še ena nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, zaradi česar je oviran promet pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani.

Višje ponekod precej sneži

Ponekod na zahodu in jugu Slovenije ter na višje ležečih predelih močno sneži.

Cesta G1-6, Postojna–Pivka, Postojna AC priključek, proti Ilirski Bistrici Foto: DARS

Na pot se odpravite samo s primerno zimsko opremo in prej kot običajno. Na cestah so posipne in plužne skupine. "Voznikom priporočamo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig," voznikom še sporočajo na promet.si.

Cesta A1/E61/E70, Ljubljana–Koper, portal Studenec Foto: DARS

Previdnost zaradi burje

V zadnji uri so najvišjo izmerjeno hitrost burje, 110 kilometrov na uro, izmerili v kraju Zemono. Za voznike so zaradi sunkov burje izdali dve opozorili, in sicer na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami zaradi burje 2.stopnje, na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos–Manče–Vipava in Vipava–Ajdovščina pa velja prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton zaradi burje 1.stopnje.

Zaradi snežnih razmer velja še prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Col–Črni Vrh–Godovič, na prehodih Babno Polje in Petrina zaradi razmer na hrvaški strani.