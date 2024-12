Snežne padavine, ki so v nedeljo zvečer zajele Bosno in Hercegovino, so v velikem delu države prekinile distribucijo električne energije. Najbolj prizadeti so uporabniki na severu in severozahodu države, kjer je po navedbah podjetja Elektroprivreda BiH dopoldne brez elektrike ostalo 180 tisoč uporabnikov. Sneg povzroča težave tudi v prometu.

Najbolj prizadeti so bili uporabniki električne energije v Bihaću, Bosanski Krupi, Cazinu, Sanskem Mostu in Veliki Kladuši. V unsko-sanskem kantonu na severozahodu države je odpadel pouk v vseh šolah. Do 12. ure jim je v kantonu uspelo usposobiti dve tretjini poškodovane distribucijske mreže, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sneg je povzročil težave v preskrbi z elektriko tudi v osrednjem delu države.

V banjaluškem podjetju Elektrokrajina, ki oskrbuje severne dele Republike Srbske, so potrdili, da na njihovem ozemlju zaradi snega in podrtega drevja ne delujejo trije visokonapetostni in 50 srednjenapetostnih daljnovodov, zato so številna gospodinjstva ostala brez električne energije.

Zapore cest

Tudi prometne razmere so zaradi obilnih padavin in slabo očiščenih cest iz ure v uro slabše. Kot navaja Hina, je večina cest v severnem in osrednjem delu države prekritih z več kot 20-centimetrsko snežno odejo. Promet in čiščenje ceste ovirajo tudi tovornjaki, ki so ostali ujeti na vozišču.

Nekatere ceste so zaprte za ves promet. Podobne razmere so tudi na mejnih prehodih, kjer ponekod velja prepoved vožnje za tovorna vozila, je poročal sarajevski portal Klix.ba.