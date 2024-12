Sneg je ponoči pobelil velik del države in povzročil precej nevšečnosti v prometu. Na cestah so plužne in posipne skupine. Prehitevanje teh je prepovedano, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru. Precej radodarna je bila snežna pošiljka na Notranjskem, kjer pa po večini trenutno še sneži. Kot so potrdili na Agenciji RS za okolje (Arso), bo sneženje ponehalo v prihodnjih dveh urah, dodatnih snežnih pošiljk pa ne pričakujejo.

Kot je za STA potrdila dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik, je na območju Notranjske ponoči večinoma snežilo. Snežne padavine zdaj slabijo in naj bi se popolnoma umirile v roku dveh ur. V Postojni so sicer po minuli noči namerili 16 centimetrov snega, v Logatcu 33, na vremenski postaji nad Vrhniko pa 22. Idrijska postaja je zabeležila 46 centimetrov snega, od tega 40 centimetrov novega. V Ljubljani je zapadlo štiri centimetre snega.

Kot je še povedala Hladnik Zakotnik, na območju Notranjske danes pričakujejo oblačen, a suh dan, največ preglavic bo povzročal veter. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Cesta G2-102, Logatec, Jačka 1, pogled proti Logatcu Foto: DARS

Cesta R1-210, Sovodenj - Cerkno, Kladje Foto: DARS

V prihodnjih dneh na območju Notranjske prav tako sledijo suhi dnevi. Nove snežne padavine so možne zgolj v noči na sredo na območju jugovzhodne Slovenije, predvsem v Beli krajini.

Cesta R3-642, Ig–Ljubljana (Peruzzijeva), Ižanska cesta Foto: DARS

Kot so še opozorili voznike, so pričakovani daljši potovalni časi, zato naj se na pot odpravijo le z ustrezno zimsko opremo. Voznike opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig.

Cesta A2/E70, Ljubljana–Obrežje, pred predorom Debeli hrib Foto: DARS

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Obvezna je uporaba verig na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo; priporočajo verige na višjeležečih predelih Vrhnike in Logatca.

Napovedani sunki burje

Ponedeljek bo pretežno oblačen. Zjutraj bodo padavine ponehale tudi v južni in jugovzhodni Sloveniji. Na zahodu se bo popoldne začelo jasniti. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do štiri, na Primorskem do osem stopinj Celzija.

V torek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Krepil se bo severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od minus štiri do dve, v alpskih dolinah okoli minus sedem, najvišje dnevne od ena do šest, na Primorskem do deset stopinj Celzija. V torek popoldne bo okrepljen severnik ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 kilometrov na uro, burja na Primorskem pa zvečer sto kilometrov na uro, zato velja oranžno opozorilo, napovedujejo na agenciji za okolje.

V sredo se bo povsod zjasnilo. Veter bo postopno slabel. V četrtek bo precej jasno. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila.