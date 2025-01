V bližini Zadra grozljiv naravni pojav povzročil razdejanje

Močan in ponekod tudi orkanski veter je danes povzročal težave na Hrvaškem, kjer so zaprte številne ceste proti Dalmaciji. Prav tako je prizadet pomorski promet, saj so zaradi močne burje prekinjene številne trajektne povezave proti hrvaškim otokom. V Novigradu pri Zadru so bili priča redkemu in izjemnemu naravnemu pojavu – vodni trombi. Močan veter je ruval drevesa in odnašal strešnike s streh.

Zaradi močnega vetra so iz notranjosti države proti Dalmaciji in obratno zaprte številne ceste, v Liki in Gorskem kotarju pa ponekod sneži in obstaja nevarnost poledice, je danes sporočil Hrvaški avtoklub (HAK).

Številne trajektne linije so bile prekinjene

Do težav zaradi močne burje prihaja tudi v pomorskem prometu. Številne trajektne in katamaranske linije so bile prekinjene, med njimi od nedelje tudi povezava med Supetrom na Braču in Splitom. Na enem od tamkajšnjih trajektov so obtičali potniki, med katerimi je bila tudi skupina otrok iz Sarajeva.

Posledice razdejanja v Novigradu pri Zadru Foto: Pixsell

Po besedah županje Supetra Ivane Marković so potniki noč preživeli na trajektu, otroci pa so dobili tople odeje in čaj, poročajo hrvaški mediji.

Burja je povzročala težave tudi na območju Šibenika, kjer so imeli gasilci zaradi vetra, ki je lomil veje in odkrival strehe, veliko dela.

Tromba v bližini Zadra povzročila razdejanje

Del Novigrada pri Zadru pa je zjutraj malo pred 7. uro prizadela vodna tromba ali pijavica, kot ji rečejo na Hrvaškem, je poročal portal morski.hr. Močan veter je ruval drevesa in odnašal strešnike s streh. Po poročanju Radia Zadar so na ulicah podrta drevesa, o poškodovanih pa za zdaj ne poročajo.

Nad morjem, nedaleč od obale, se je oblikovala vodna tromba, ki je hitro pritegnila pozornost številnih domačinov. Meteorologi pojasnjujejo, da trombe v teh regijah niso redkost, zlasti v zimskih mesecih, ko pihajo močni vetrovi. Trenutno velja rdeče opozorilo zaradi burje, ki lahko v predelih pod Velebitom doseže hitrosti do 130 kilometrov na uro.

Državljane pozivajo k previdnosti. Svetujejo jim, naj zavarujejo svoja dvorišča in se izogibajo dejavnostim na prostem.