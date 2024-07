Grozljiva napoved za to državo v Sredozemlju. Najhuje šele na poti.

Dele Grčije bodo po napovedih grške meteorološke alužbe zajela silovita neurja, zaradi česar se je že oglasil lokalni minister za podnebje in civilno zaščito Vasilis Kikilias. Na nevaren razvoj vremena opozarjajo tudi prebivalce in turiste, ki so trenutno v Grčiji.

Po družbenih omrežjih se širijo fotografije in videoposnetki številnih vodnih tromb, ki so se pojavljale že zgodaj zjutraj.

Opazili so jih ob obali Sartija in Halkidikija, območij v severnem delu države, kjer po napovedih pričakujejeo najmočnejša neurja.

Napovedi kažejo, da bodo nevihte od poldneva do večera nastajale nad zahodnimi kraji in polotokom Peloponez. "To neurje zahteva posebno pozornost v smislu strel na kopnem in morju. Do včeraj smo imeli velike požare, v četrtek pa nas čakajo ekstremni nalivi, kar kaže na razsežnost podnebne krize, ki jo doživljamo pri nas," so sporočili iz ministrstva.

Greece remains on alert as extreme weather prompts wildfires, expected to bring storms https://t.co/G1qwKYLhrW pic.twitter.com/qS476QhpEn — Anadolu English (@anadoluagency) July 3, 2024

Zaradi neugodne vremenske napovedi se že sestajajo različne interventne službe, še poročajo grški mediji. V stopnji največje pripravljenosti so civilna zaščita, gasilci, obalna straža, oborožene sile in lokalna samouprava.