Narava brutalno nad živali

Toča, ki je v ponedeljek klestila na Hrvaškem, je bila usodna tudi za številne živali. V Slavoniji je zaradi toče poginila divjad, več krav in tudi štorklje. V Črni gori pa je strela ubila pet govedi.

Zaradi neurja s točo so štorklje varovale svoje gnezdo, v katerem so imele mladiče. Žal se niso mogle nikamor skriti, zato je bila toča zanje usodna. Pristojno Društvo za pravno zaščito živali ANIMALEX naproša občane, ki so naleteli na poškodovano štorkljo, da pokličejo pomoč.

V Črni gori strela pokončala pet krav

V mestu Žabljak v Črni gori je strela pokončala pet krav. "Tako je počilo, da smo vedeli, da se ne bo dobro končalo. Pet krav je bilo zadetih, vse so ostale mrtve na travniku. To je velika škoda za lastnika," je za tiskovno agencijo RINA povedal eden od domačinov.