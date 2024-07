Huda ura na Hrvaškem. Neurja in sunki burje tudi danes, izdali dve opozorili.

Hudo neurje je v ponedeljek pustošilo tudi v Slavoniji in okolici Zagreba, kjer so močan dež, veter in toča lomili drevesa in uničevali strehe. O obsežnih posledicah poročajo iz Siska, Vinkovcev, Slavonskega Broda in Županje ter okolice.

Začelo se je z neurjem v Zagrebu in Dugem Selu. V prestolnici so zaradi poškodb električnega omrežja in padajočih dreves obstali tramvaji, deli mesta so ostali brez elektrike.

Neurje je nato doseglo Sisak, kjer je veter lomil veje, nato pa se je fronta z močno točo in grmenjem premaknila v Slavonijo. V Bošnjakih pri Županji je klestila toča, ki je za seboj pustila veliko škodo. Polomljene so strehe, poškodovana je fasada, razbita so okna hiš. V Vinkovcih je veter iz tal ruval drevesa, polomilo je tudi gradbene odre. Zvečer je zaradi močnega dežja v kratkem času poplavilo dele Zagreba. Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Veliko škode na objektih in električnem omrežju

Največjo gmotno škodo zaradi neurja so zabeležili na območju Vukovarsko-sremske županije, so sporočili iz Uprave civilne zaščite. Prejeli so okoli 70 klicev, poročila o škodi pa se nanašajo na škodo na električni infrastrukturi, poplavljenih dvoriščih in hišah, podrta drevesa ter škodo na avtomobilih, strehah in fasadah. Po dosedanjih podatkih je neurje najbolj prizadelo občino Bošnjaci ter mesti Županja in Vinkovci. Drevesa so se podrla na cesto tudi v Zagrebu. Vse pristojne službe so na terenu in sanirajo škodo.

Neurje z močnim vetrom in točo je okoli 18.30 zajelo tudi zahodni del Brodsko-posavske županije, kjer so na Županijski center 112 prejeli približno 60 klicev občanov o padanju dreves, poškodbah streh, električnih vodov in avtomobilov. Na območju Županijskega centra 112 Zagreb so prejeli približno dvesto klicev občanov, ki so zahtevali posredovanje nujne pomoči zaradi sanacije posledic neurja. Prav tako so prejeli okoli 15 klicev z območja mesta Zagreb, ki so se nanašali na odstranjevanje dreves s cestišča.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Še naprej nestabilno vreme

Po napovedih vremenoslovcev bo tudi danes v večjem delu Hrvaške še nestabilno vreme. Na kopnem bo občutno hladneje z zmernim severnim in severovzhodnim vetrom.

Največ dežja, tudi v obliki močnejših nalivov z grmenjem, bo padlo ob Savi ali južneje. V sredo bo deloma sončno, od četrtka večinoma suho in nekoliko topleje.

Na morju bo nestabilno vreme, predvsem v Dalmaciji bodo nastajali močnejši nalivi z grmenjem. Pihala bo burja, najmočnejša v severnem delu. V sredo, ko bo bolj sončno, bo burja oslabela in se obrnila proti severozahodniku, od četrtka pa bo spet topleje, napovedujejo meteorologi.

Na Jadranu plohe, pod Velebitom sunki burje

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, s posameznimi padavinami in nevihtami, predvsem v prvem delu dneva, napovedujejo na Hrvaškem.

Na Jadranu bodo izrazite plohe, ponekod so možne tudi nevihte. Popoldne se bo od severozahoda oblačnost postopno zmanjšala, padavine bodo prenehale. Na Jadranu bo pihala zmerna in močna burja, ob vznožju Velebita burja, na jugu pa severozahodnik in jugo. Za Hrvaško danes niso izdali rdečega opozorila, sta pa aktivna oranžno in rumeno opozorilo, predvsem ob obali.