Po neurju italijanski Cogne odrezan od sveta, evakuacije se nadaljujejo

Po hudem neurju z močnimi nalivi in zemeljskimi plazovi, ki so pretekli konec tedna prizadeli severno Italijo, se danes nadaljuje evakuacija ljudi iz kraja Cogne v Dolini Aoste, ki je še vedno odrezan od sveta. Lokalne oblasti na območju poročajo o veliki škodi na infrastrukturi. Močne nevihte so v nedeljo popoldne prizadele tudi avstrijsko Tirolsko.

📹Floods in northern Italy



Footage of the Noasca Waterfall has gone viral in the Piedmont region. Between the villages of Epinel and Cogne, a section of the highway literally disappeared under water in the mountainous region of Aosta Valley due to the powerful flow of the local… pic.twitter.com/VXOwciQJZH — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) July 1, 2024

Cogne s 1.300 prebivalci je po poplavah, ki so poškodovale edino cesto do tega turističnega kraja blizu meje s Francijo, odrezan od sveta in brez oskrbe z vodo. V nedeljo so s helikopterji civilne zaščite na varno prepeljali okoli 500 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Italiji nadaljujejo evakuacijo

Evakuacije turistov se nadaljujejo tudi danes. Po besedah župana Cogne Franca Allere še vedno kakih 600 ljudi čaka, da jih prepeljejo v dolino, je povedal za Anso. Pri tem je poročal tudi o veliki škodi na infrastrukturi zaradi poplav.

Po navedbah lokalnih oblasti bi lahko trajalo več tednov, da očistijo cesto, prav tako potekajo dela za popravilo akvadukta, ki je bil poškodovan v poplavah. Še vedno so tudi težave z internetom in telefonskimi povezavami.

Inondazione grave a Cogne Val D'Aosta.. pic.twitter.com/zoQM284XYl — Mauro Granati (@granati_mauro) June 30, 2024

V Dolini Aoste je zemeljski plaz za kratek čas onemogočil dostop tudi do letovišča Cervinia. Poplave zaradi naraslih gorskih potokov so povzročile veliko škodo, ki jo je podžupan Massimo Chatrian ocenil v milijonih.

O posledicah neurja z zemeljskimi plazovi in poplavami so poročali tudi iz severnoitalijanske dežele Piemont. Gasilci so sporočili, da so v preteklih dveh dneh posredovali 80-krat.

Ekstremno vreme tudi v Švici, Franciji in Avstriji

Val ekstremnega vremena je konec preteklega tedna prizadel tudi dele Švice in Francije, v obeh državah je umrlo najmanj sedem ljudi.

Nevihta z močnim dežjem in silovitimi sunki vetra je v nedeljo pozno popoldne zajela tudi dele avstrijske dežele Tirolske. Prizadeto je bilo nižinsko območje, zlasti okrožje Kufstein. Kakih osem tisoč odjemalcev v več občinah je za kratek čas ostalo brez oskrbe z elektriko.

V Alpbachu se je drevo podrlo na avtomobil, pri tem pa je bil lažje poškodovan voznik, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Močno deževje povzročilo poplave na vzhodu Češke

Močno deževje je v več krajih na vzhodu Češke povzročilo poplave, so danes sporočile reševalne službe. Voda je zalila kleti in ceste, zaradi česar so imeli gasilci polne roke dela. Medtem so že stekla dela za odpravljanje posledic neurja.

V Zlinu blizu meje s Slovaško so morali gasilci posredovati v več kot 300 primerih, med drugim s črpanjem vode iz poplavljenih kleti in odstranjevanjem podrtih dreves s cest.

V občini Sazovice, ki je bila v neurju še posebej prizadeta, je voda na ulicah segala do enega metra. Iz hiš so morali na varno prepeljati več kot deset ljudi. V kraju Rackova je voda poplavila kot 40 objektov, med drugim občinski urad in šolo.

Marsikje so se manjši potoki spremenili v deroče hudournike. Po prvih ocenah znaša škoda več milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.