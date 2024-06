Neurja z močnimi padavinami so v sredo in danes povzročila obsežno škodo na Slovaškem ter ohromila cestni in železniški promet. Prizadet je bil zlasti jug države, kjer je v več krajih v nekaj urah padlo toliko padavin, kot jih običajno pade v enem mesecu. Neurja so poškodovala številne hiše, več kleti pa je bilo zalitih.

Na posnetkih, ki jih je prikazala slovaška televizijska postaja TA3, je bilo videti več poškodovanih hiš in vrtnih lop, na katere so padla drevesa, ter uničena otroška igrišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan jugozahodnega mesta Nitra je v sredo zvečer po močnem neurju razglasil izredne razmere ter ocenil, da je škoda na zasebni in občinski lastnini ogromna. "Vendar lahko vsaj rečem, da do zdaj ni bilo smrtnih žrtev, in trdno verjamem, da bo tako tudi ostalo," je dodal.

Kot so opozorili gasilci, kanalizacijski sistem v Nitri ni bil kos ogromni količini padavin. Zaradi tega je poplavilo več ulic, kleti in stavb.

V kraju Nove Zamky, približno sto kilometrov od Bratislave, so poplave medtem ohromile delo tamkajšnje bolnišnice. Zaradi vremenskih razmer je bil vstop v bolnišnico onemogočen obiskovalcem in novim pacientom, vse operacije pa so bile odpovedane. Več pacientov so tudi poslali domov.