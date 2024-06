Za vikend poletje, kaj nas čaka naprej

Danes bodo plohe in nevihte v večjem delu države še pogoste. Na zahodu in severu so možni tudi močnejši nalivi. A pravo poletje je za vogalom. V petek se vrača stabilno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj. Še topleje bo za vikend, ko se bo ponekod ogrelo tudi do okoli 35 stopinj. Izkoristite lep vikend, saj se že v začetku tedna vrača nestabilno in hladnejše vreme. Vročina bo tudi tokrat prišla v spremstvu saharskega prahu. Koliko ga bodo iz Afrike nad Slovenijo prinesli vetrovi?