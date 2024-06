Na Kredarici postavili snežaka #foto

Čeprav smo že pred časom vstopili v meteorološko poletje, je vreme zadnjih nekaj dni vse prej kot poletno. Zaradi slabega vremena in ohladitve, jutri zjutraj bo ponekod le štiri stopinje nad ničlo, si je marsikdo nadel že pospravljena toplejša oblačila. Brez zimskih oblačil pa ne gre na Kredarici, kjer je zapadlo kar nekaj snega.

Zima v visokogorju se še ni poslovila. Na vremenski postaji Agencije za okolje (Arso) na Kredarici sneži, in ker je novozapadlega snega veliko, so postavili tudi snežaka.

V soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne in zvečer lahko v zahodni in severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta. Obdobje lepšega vremena se bo začelo v nedeljo, ko bo sončno in z vsakim dnem topleje.