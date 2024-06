Pred nami so sončni in vroči dnevi, morda celo prvi vročinski val

V petek se začenja obdobje sončnega in iz dneva v dan toplejšega vremena. Temperature se bodo konec tega tedna ponekod približale 30 stopinjam Celzija. V novem tednu bo še bolj vroče, do četrtka se bo segrelo vse do 35 stopinj Celzija. Ali se bo vročina nadaljevala tudi do konca naslednjega tedna, v tem trenutku še ne moremo zanesljivo napovedati. Če se bo, bomo lahko tudi uradno govorili o prvem letošnjem vročinskem valu. Vsekakor pa se bomo od koledarske pomladi, ki se zaključuje prihodnji četrtek, poslovili z vročim in suhim vremenom.

Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme z občasnim dežjem. Na Primorskem se bo postopno delno zjasnilo. Čez dan se bo ogrelo le od 13 do 18, ob morju do okoli 25 stopinj Celzija. Oblačno vreme bo prevladovalo tudi v četrtek. Sredi dneva pričakujemo prehod novega pasu ploh in neviht. Jasniti se bo začelo proti večeru.

Petek bo prinesel izboljšanje vremena. V daljavi strunjanske soline. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Petkovo jutro bo zelo sveže s temperaturami pod deset stopinj Celzija, nekatere nižine lahko prekrije megla. A že čez dan bo sončno in prijetno toplo, ogrelo se bo do 24 stopinj Celzija. Tudi sobota bo sončna z visokimi dnevnimi temperaturami. Najtoplejši dan tega tedna bo nedelja, temperature se bodo približale 30 stopinjam Celzija. Popoldne lahko na severu spet nastane kakšna nevihta.

Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

V prvih dneh naslednjega tedna bomo čez dan izmerili že več kot 30 stopinj. Vročina se bo predvidoma stopnjevala do prihodnjega četrtka, ko se bo lahko lokalno ogrelo vse do 35 stopinj Celzija. Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bo možnost za nastanek popoldanskih neviht vsaj do prihodnjega četrtka v večjem delu Slovenije zelo majhna. Nekoliko večja možnost zanje bo le nad goratimi predeli na severu Slovenije.

V tem trenutku še ne moremo zanesljivo napovedati, kako dolgo bo vročina vztrajala. Zaradi velike razlike v modelih namreč še ni jasno, ali bo prihodnji petek popustila ali se bo raztegnila še na konec tedna. Če bo vroč tudi konec tedna, bomo v naslednjem tednu imeli prvi vročinski val.