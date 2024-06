Saharski prah tudi nad Slovenijo

Prvi letošnji vročinski val poleg sopare spremlja tudi puščavski prah. Mikroskopske delce iz največje afriške puščave Sahare nad Evropo v višjih plasteh ozračja občasno prinesejo vetrovi. Prašni delci zmanjšujejo modrino neba. Povzročajo lahko težave pri dihanju, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva, kot so otroci, starejši in osebe z dihalnimi težavami. Kako se oblak saharskega prahu, ki je zajel Evropo, vidi na satelitskih posnetkih?

Prvi vročinski val je pospremil prihod saharskega prahu

Ta teden je Slovenijo zajel prvi letošnji vorčinski val. V petek pričakujemo temperature vse do 38 stopinj Celzija. Toplotno obremenitev bo v prihodnjih dneh ponekod stopnjevala sopara.

Nad naše kraje je te dni skupaj z vročino prišla tudi večja količina saharskega prahu. Te dneve lahko opazimo, da nebo ni tako lepe modre barve, kot smo je navajeni. Tudi včerajšnji sončni zahod je puščavski prah obarval v pastelne barve.

Tako je oblak saharskega prahu videti na satelitskem posnetku:

Prepoznate oblak saharskega prahu na satelitskem posnetku? Foto: NASA

Prašni delci ne zgolj spreminjajo barvnih odtenkov na nebu. Povzročajo lahko tudi težave pri dihanju, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva, kot so otroci, starejši in osebe z dihalnimi težavami. Po drugi strani pa lahko prah prinese tudi koristi. Minerali, ki so sestavni del saharskega prahu, pognojijo tla in zmanjšujejo kislost dežja.

