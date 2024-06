To so najlepše lokacije za piknik

Slovenija je dežela čudovitih naravnih lepot, ki se raztezajo od morja do Alp ter kar kličejo po raziskovanju in uživanju na prostem. Ob koncu šole so dolgi dnevi kot nalašč za druženja s prijatelji na prostem. V sproščenem vzdušju in ob dobri hrani nastajajo nepozabni trenutki. Toda kje so najboljše lokacije za piknik v Sloveniji? In česa vsega ne smete pozabiti, da bo piknik res popoln? Vsekakor ne pozabite na okusne priloge in namaze Droge . Fileti rdeče in rumene paprike, delikatesne kumarice, ajvar in namaz s papriko so vsekakor pika na i, ki bo razveselila vso zbrano družbo.

Pikniki ob zaključku šolskega leta so tu. A če bi lahko rekli, da ti spadajo bolj med tiste, ki se jih je treba udeležiti že iz vljudnosti, na vas čakajo tudi priložnosti za piknike z vašo izbrano družbo, prijatelji, družino. Čeprav je vroče, je po deževnem maju vreme končno naklonjeno zadrževanju na prostem, glede na temperature, predvsem v senci.

Kje so torej tiste lokacije za piknike , kjer se boste lahko ob dobri hrani in pijači družili s prijatelji na prostem? Slovenija ponuja raznoliko pokrajino, vi pa se odločite, kako daleč od doma se boste odpravili. Vsekakor pred izborom vam najbolj všečne destinacije preverite morebitne omejitve, ali je dovoljeno imeti piknik, kakšne so omejitve glede kurjenja ognja in tudi plavanja v vodi. Varnost in spoštovanje pravil naj bosta vedno na prvem mestu.

Kam se torej odpraviti na piknik?

Foto: Ahac

Doma na vrtu ali terasi: vsekakor je ta izbira daleč najpreprostejša. Vse, kar morate storiti, je, da se dobro založite s hrano in pijačo, vse drugo pa doma že imate vedno pri roki. Ne bo vam treba razmišljati, ali ste s seboj vzeli dovolj pijače in ali niste vseeno česa pozabili. Tudi otroci bodo tako imeli na pri roke vse igrače in športne rekvizite, ki bi si jih lahko na pikniku zaželeli.

A vse to je mogoče le, če imate doma dovolj prostora. Tisti v mestnih središčih bodo morali najverjetneje za piknik s prijatelji izbrati drugo lokacijo.

Ob reki: Slovenija je prepletena z rekami in praktično povsod lahko najdete prostor v naravi, kjer se lahko enostavno približate in zadržujete na rečni brežini. Hladna in deroča voda naravno hladi zrak okoli sebe, če pa boste našli še nekaj dreves, ki bi vam nudila naravno senco, se boste zaščitili tako pred neposredno vročino kot škodljivimi vplivi sončnih žarkov.

Foto: Ahac

Ob jezeru ali ribniku: Če si na pikniku želite tudi zaplavati in se ohladiti, potem razmislite o pikniku ob jezeru ali reki. Morda se odločite celo za katero od športnih aktivnosti, ki so na voljo na nekaterih jezerih. S seboj vzemite sup ali pa ga najemite, vsekakor pa se prej dobro pozanimajte, kaj je na katerem jezeru dovoljeno in kaj ni.

V mestnem parku: V urbanih središčih so na voljo tudi mestni parki, med katerimi večina ponuja tudi klopi in mize, ki so kot nalašč za organizacijo družabnih srečanj. Velja pa omeniti, da boste sem s seboj morali prinesti že pripravljeno hrano in pijačo, saj peka na žaru najverjetneje ne bo mogoča.

Na spletu boste hitro našli številne ponudnike prostorov za piknik, kjer lahko v naravi organizirate druženje na prostem. Izberite lokacijo blizu ali daleč od vašega doma. Naj bo takšna, da vam ustreza tako lokacijsko kot tudi glede na naravne danosti in aktivnosti, ki so na voljo.

Vse za popoln poletni dan na prostem

Poleg dobre družbe in v barve narave odete lokacije na prostem na pikniku ne smeta manjkati okusna hrana in pijača. Da bo vaš piknik res popoln, je pomembno, da ste dobro pripravljeni. Tukaj je seznam stvari, ki jih nikakor ne smete pozabiti, ko se odpravljate na piknik.

#1 Osnovna oprema

Če izbrani prostor ne nudi klopi in miz, vzemite s seboj piknik odejo, ki naj bo dovolj velika in udobna tako za posedanje kot tudi postrežbo vseh jedi. Če boste imeli več gostov, vzemite s seboj več odej. Odlična ideja so tudi blazine ali prenosni stoli, ki bodo vam in vašim gostom nudili še več udobja.

Foto: Ahac

Ne pozabite tudi na senčnik ali polšotor, ki vam bosta posebej na odprtih površinah prišla še kako prav, saj vas bosta zaščitila pred močnim soncem. Za zaščito hrane in pijače je priporočljivo s seboj vzeti tudi hladilno trobo, da bodo prehrambni izdelki sveži in hladni.

#2 Hrana in pijača Meso in zelenjava za žar sta vsekakor nujni del vsakega piknika. A ne pozabite tudi na priloge, ki bodo poskrbele, da bodo vaši obroki še sočnejši: Ajvar Droga je nepogrešljiv na vsakem pikniku. Odlično se poda k mesnim jedem z žara, kot so čevapčiči in ražnjiči. Uporabite ga tudi kot namaz na sveže pečenem kruhu ali kot dodatek k zelenjavnim jedem. Foto: Ahac Fileti rdeče in rumene paprike Droga so odličen dodatek k solatam ali priloga k mesnim jedem z žara. Njihova sladek okus in sočnost bosta navdušila vaše goste. Lahko jih tudi uporabite v sendvičih ali kot okras na krožniku. Delikatesne kumarice Droga so hrustljave in okusne, odlične kot prigrizek ali kot dodatek k žaru. Dodajte jih v solate, sendviče ali jih preprosto ponudite kot samostojen prigrizek. Njihova svežina bo popestrila vsako jed. Namaz s papriko Droga je idealen za pripravo hitrih prigrizkov. Uporabite ga kot namaz za kruh ali krekerje, dodajte ga v sendviče ali ga uporabite kot omako za meso z žara. Njegov bogat okus bo navdušil vse ljubitelje paprike. Ne pozabite niti na sadje, piškote ali domače kolačke za sladek zaključek obroka, predvsem pa na zadostne količine tekočine. V poletnih dneh je še posebej priporočljivo, da pijete dovolj vode in tako preprečite dehidracijo. Foto: Ahac

#3 Pripomočki za žar

Če lokacija to dovoljuje, je prenosni žar nepogrešljiv za pripravo sveže hrane. Glede na tip žara, poskrbite, da imate dovolj goriva. S seboj pa vzemite tudi orodje za peko na žaru, kot so klešče, lopatke in vilice za obračanje mesa ter zelenjave. Za peko zelenjave ali ohranjanje toplote pripravljene hrane vam bo prav prišla aluminijasta folija.

#4 Pribor in posoda

Za lažji potek piknika ne pozabite s seboj vzeti papirnatih krožnikov in lesenega pribora. Če je le mogoče, se izognite plastičnim pripomočkom. Vzemite tudi kozarce in sklede za lažjo postrežbo. Nepogrešljivi na vsakem pikniku pa so tudi papirnati servieti in vlažilni robčki.

#5 Igre in zabava

Glede na starost vseh udeležencev piknika vzemite s seboj tudi pripomočke za različne športne ali namizne igre. Dobro se obnesejo žoge, karte, badminton loparji in tudi frizbi. Ob stoječi vodi vam bo prav prišel sup. Za ustvarjanje prijetnega vzdušja pa bo poskrbel prenosni zvočnik.

Foto: Ahac

#6 Zaščita in udobje

Letos so naše kraje preplavili komarji, zato na pikniku ne smejo manjkati repelenti proti komarjem. Ustrezno se zaščitite tudi pred klopi in škodljivi sončnimi žarki. Če se boste zadržali do poznih večernih ur, vam bo prav prišla tudi jopa ali jakna.

#7 Okolijska ozaveščenost

Ne pozabite na vrečke za smeti, v katere po pikniku pospravite vse odpadke. Naj narava za vami ostane takšna, kot je bila pred vašim prihodom. Tudi ko ste v naravi, smeti ločujte, v eno vrečko plastiko, v drugo organske odpade, v tretjo steklo in prestalo v četrto vrečko.