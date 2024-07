Na Dolenjskem divjala najmočnejša nevihta. Uničeni pridelki in poškodovani objekti. #video #foto

Večji del države so v ponedeljek popoldne zajele močne nevihte. Supercelična nevihta je zajela območje severno od Novega mesta, pri čemer je blizu Šentvida padala toča s premerom vsaj dva centimetra. Zvečer sta nad severno Primorsko nastali nevihtni celici in se združili v večji nevihtni sistem, ki se je pomikal proti vzhodu Slovenije. Z mariborskega letališča je v zrak poletela tudi letalska obramba pred točo. Na Dolenjskem je toča ponekod uničila pridelek in poškodovala kmetijske objekte.

Na območju Dolenjske je popoldne nastala zelo velika supercelična nevihta s točo. Fotografije, ki so nastale na območju Biča in Ivančne Gorice, kažejo na vso njeno razsežnost. Ponekod je toča uničila ali poškodovala kmetijske objekte, drugod ves pridelek.

Nevihtni sistem s Primorske prešel proti notranjosti Slovenije

Nad severno Primorsko sta nastali nevihtni celici in se združili v večji nevihtni sistem, ki se je pomikal nad notranjost Slovenije. V bližini Postojne, Velikih Lašč in Mirne peči so nastale močnejše nevihtne celice, ki so šle naprej proti severovzhodu. Ob tem so nastajali nalivi in močnejši sunki vetra, je poročala agencija za okolje.

Pri agenciji so na družbenem omrežju X zapisali, da je ob omenjenih nevihtah možna tudi toča. Izmerili so tudi nekaj močnejših nalivov, v eni uri je v Kranju padlo 33 milimetrov dežja, v Novi vasi na Blokah pa 24 milimetrov dežja.

Arso je sicer za ponedeljek zaradi neviht izdal oranžno opozorilo. Že dopoldne so krajevne plohe in nevihte zajele severozahod države, ob tem je na postaji Kanin v 30 minutah padlo 24 milimetrov dežja.

Toča na Dolenjskem razbijala vetrobranska stekla

Na Dolenjskem se je popoldne razvila supercelična nevihta s točo, ki je uničevala pridelke in na avtocesti razbijala vetrobranska stekla avtomobilov.

Poročali so tudi, da je v naselju Pavla vas v občini Sevnica zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega objekta. Požar je uničil deset kvadratnih metrov ostrešja, pogasili pa so ga gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tržišče, Sevnica, Šentjanž in Krmelj.

Uprava za zaščito in reševanje je čez dan skupno zabeležila 193 dogodkov v 31 občinah, aktiviranih je bilo 66 prostovoljnih gasilskih enot in 4 poklicne. Gasilci so prečrpavali vodo iz zalitih prostorov objektov, s proti poplavnimi vrečami zaščitili več objektov, očistili prepuste, občanom nudili pomoč pri zaščiti poškodovanih ostrešij in odstranjevali podrta drevesa.

Najmočnejši sunek vetra zabeležili v Novem mestu

Supercelična nevihta je potovala v loku in zavijala desno, kar je dokaj značilno za supercelične nevihte na severni polobli, so za STA pojasnili na Arsu.

Nevihta, ki je potovala od Postojne preko Ivančne Gorice, Trebnjega in Novega mesta je spremljala tudi toča, najmočnejši sunek vetra so izmerili v Novem mestu, in sicer 63 kilometrov na uro.

Še en pas neviht se je pomikal od Lesc oz. Ljubljane proti severovzhodu in je zajel območje Velenja, kjer so ob ujmi zabeležili 28 milimetrov dežja. V Velenju in Šmartnem so posredovali gasilci. Na postaji Radegunda v občini Mozirje so v zgolj 30 minutah zabeležili 26 milimetrov padavin, na Rogli pa 21 milimetrov.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je v Grosupljem močan veter odkril nekaj stanovanjskih objektov, v Sevnici v naselju Pavla vas pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje gospodarskega objekta. Na terenu so bili gasilci.

V Cerknem je veter podrl več dreves, eno od njih je padlo na stanovanjski objekt. Veter je odkril nadstrešek hiše, na vozišče pa se je vsula obcestna brežina.

Meteorna voda je težave povzročala v Medvodah in Ivančni Gorici, kjer je zalila nekaj stanovanjskih in gospodarskih objektov, močan veter pa je podrl nekaj dreves. V Kamniku je zalilo nekaj stanovanjskih objektov in kamp. Meteorna voda je zalila tudi nekaj stanovanjskih objektov v Medvodah in Ljubljani.

Toča z močnim deževjem na območju vasi Dobro pri Šentvidu in Ivančne Gorice:

Zaščitite svoje imetje in se umaknite na varno

Nove nevihte so nastajale v severni Italiji in na Primorskem ter se pomikale proti severovzhodu. Ob tem so opozarjali na zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Glede ukrepov v takšnem vremenu na Arsu prebivalcem svetujejo, da v primeru, da njihovega območja še ni zajela nevihta, zaščitijo svoje imetje. Če pa so v naravi ali če morda kampirajo, naj se umaknejo v varnejše zavetje.

Fronta nas je dokončno prečkala v noči na torek, torkovo jutro pa bo dokaj jasno in po nekaterih nižinah tudi megleno.

𝗡𝗲𝘃𝗶𝗵𝘁𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗴𝗮𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 - 2. del



Foto: Arso

Tako je bilo v okolici Domžal. Foto: Ana Kovač

Arso je izdal tudi najvišjo stopnjo opozorila pred točo:

Foto: Arso

Takšna toča je klestila na Dolenjskem:

Arso je ob tem svaril pred nevarnostjo zadrževanja na prostem in v bližini dreves, daljnovodov in v bližini hudourniški vodotokov.

Previdno tudi na cestah, pa je opozarjal Reševalni pas:

Ob udarih strel

"Mogoči so močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Ob hudourniških vodotokih so mogoče poplave, udari strel pa lahko zanetijo požare," so v ponedeljek opozarjali pri agenciji za okolje. Arso je svetoval zadrževanje na varnem mestu v zgradbi, vse, ki bodo v času neurij na prostem, pa pozval, naj si poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto odsvetujejo zadrževanje pod drevesi ali daljnovodi ter v bližini hudourniških vodotokov.

Okolica Domžal. Foto: Ana Kovač