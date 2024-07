Katastrofalno neurje v Švici, pogrešajo več ljudi #video

Po silovitih neurjih, ki so v zadnjih dneh zajela italijansko govoreči kanton Ticino na jugovzhodu Švice, pogrešajo skupno pet ljudi, je v ponedeljek zvečer sporočila tamkajšnja policija. Ena oseba je še vedno pogrešana v sosednjem kantonu Valais.

V dolini Maggia je po podatkih policije pogrešanih skupno pet ljudi, od tega dva moška in dve ženski pogrešajo na območju krajev Prato Sornico in Fontana v zgornjem delu doline. Konec tedna so reševalci na območju Fontane po zemeljskem plazu že našli tri trupla.

V bližini kraja Visletto v dolini se je medtem zrušil 57 metrov dolg most, zaradi česar več krajev na območju zgornjega dela reke ni dostopnih po cesti.

Svizzera. Canton Ticino. Frane e forti piogge con due morti e un disperso finora e la polizia ha invitato i residenti e non ad andare vianei campeggi lungo il fiume Maggia. Filmati ripresi dagli smartphone mentre Madre Natura riprende il tutto con la sua tecnica. Pioggia e frane. pic.twitter.com/H2JNwHyi2T — Marco Maut (@GennaroBeninca1) July 1, 2024

Ena oseba je še vedno pogrešana v sosednjem kantonu Valais, kjer so neurja že drugi konec tedna zapored povzročila obsežno škodo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.