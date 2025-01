Z znižanjem plač vodstvu VW bodo privarčevali 300 milijonov evrov

Vodstvo Volkswagna in predstavniki sindikata IG Metall so po maratonskih pogajanjih tik pred božičem vendarle dosegli zgodovinski dogovor o svežnju ukrepov za poslovno prestrukturiranje v koncernu, ki se je znašel v resnih težavah. Zaprtja tovarn v Nemčiji naj sicer ne bi bilo, bo pa podjetje število zaposlenih do 2030 zmanjšalo za 35 tisoč. Trenutno je sicer v Volkswagnu zaposlenih okoli 130 tisoč ljudi.

Dogovor s sindikati, ki so ga predstavniki sindikatov označili za "božični čudež", predvideva ukrepe za zmanjšanje stroškov, ki bi koncernu srednjeročno omogočili 15 milijard evrov letnih prihrankov. Pri stroških dela oziroma zmanjšanju števila zaposlenih nameravajo tako na primer privarčevati 1,5 milijarde evrov.

V naslednjih petih letih 300 milijonov evrov manj vodilnim

Med temi ukrepi je tudi znižanje plač menedžerjem Volkswagna. Do leta 2030 se bodo njihove plače znižale v vrednosti več kot 300 milijonov evrov, je po poročanju Euronewsa razumeti iz izjav Gunnarja Kiliana, člana uprave, zadolženega za kadrovske zadeve.

Kilian je za lokalni časnik Braunschweiger Zeitung pojasnil, da bodo člani upravnega odbora izgubili večji delež svoje plače kot preostalo vodstvo in delavci. Več podrobnosti ni želel razkriti.

Volkswagen se je zaradi trenutnih zahtevnih razmer v evropski avtomobilski panogi, pritiska kitajske konkurence na področju električnih avtomobilov in prepočasnega prilagajanja na spremembe na avtomobilskem trgu znašel v resnih težavah.

Vodstvo je tako za povrnitev konkurenčnosti napovedalo poslovno prestrukturiranje in spremembe v desetletja starem poslovnem modelu, ki zaposlenim ponuja številne ugodnosti in stabilnost zaposlitve.