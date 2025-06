Mlajši moški je po podatkih policije vstopil v tramvaj v Schwerinu na severu Nemčije s steklenico piva in drugo, neznano tekočino v roki. Kmalu zatem je zažgal sebe in del tramvaja. Podrobne okoliščine dogodka so sicer nejasne, navaja dpa.

Policisti so po prihodu na kraj dogodka hitro obvladali požar s pomočjo gasilnega aparata. 24-letnik je medtem utrpel hude opekline, odpeljali so ga na zdravljenje v bolnišnico v Lübecku.

Policija dogodek preiskuje kot požig s hujšimi posledicami. Škodo na tramvaju ocenjujejo na približno tri tisoč evrov.