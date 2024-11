Slabi obeti iz Nemčije: Mercedes mora letno privarčevati “več milijard evrov”

Mercedes-Benz bo moral po neuradnih napovedih na letni ravni privarčevati več milijard evrov, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Sklicevali so se na informacije s strani predstavnika Mercedesa. Za zdaj ni jasno, na kakšen način naj bi Mercedes milijardo evrov letno privarčevali in ali ti ukrepi predvidevajo tudi odpuščanja.

Stroške želita nižati tudi Volkswagen in Bosch

Medtem v Wolfsburgu potekajo protesti zaposlenih pri Volkswagnu, kjer grozijo z zapiranjem tovarn in želijo plače znižati za deset odstotkov. Volkswagen namerava znižati stroške proizvodnje in povečati donose. Med drugimi je nižanje plač napovedal tudi Bosch, eden največjih dobaviteljev v avtomobilski industriji.

Pri Boschu so namreč za prihodnjo pomlad napovedali zmanjšanje obsega dela in s tem tudi plačila za 450 zaposlenih v Nemčiji. Ti imajo trenutno v pogodbah obseg dela določen od 38 do 40 ur na teden, od spomladi naprej pa bodo delali po 35 ur na teden. Pri Boschu so sicer že pred tedni napovedali zmanjšanje števila zaposlenih za okrog sedem tisoč ljudi. To je v pogovoru za nemške medije potrdil Stefan Harting, predsednik podjetja.

Bosch je imel lani 92 milijard evrov prihodkov, promet bo letos po oceni Hartinga nekaj nižji. Za letošnje leto so lanski petodstotni donos povečati za vsaj dve odstotni točki, a bo letos znašal kvečjemu štiri odstotke.