Grozi ostra stavka? Pred Volkswagnom protestiralo šest tisoč ljudi.

Kot so pojasnili v sindikatu IG Metall, se je protestu v Wolfsburgu danes pridružilo več kot šest tisoč delavcev iz vseh desetih Volkswagnovih tovarn v Nemčiji. Demonstracije so sprožili pred vrati arene, v kateri zasedajo socialni partnerji.

Foto: Reuters

Napoved ostrejših stavk v decembru?

"Prihodnost namesto varčevanja", "Vse tovarne morajo ostati" sta se glasila dva od sloganov na transparentih protestnikov. V Volkswagnu bi lahko v prihodnjih tednih prišlo do stavke, delavci pa so v tej luči danes vzklikali: "Pripravljeni smo!"

"To je le napoved, kaj se bo dogajalo od decembra, če podjetje naših konkretnih predlogov rešitev ne bo vzelo resno," je dogajanje pospremila predsednica sveta delavcev v Volkswagnu Daniela Cavallo.

Trenutno sicer v Volkswagnu traja t. i. obvezno mirovno obdobje – gre za čas prvih pogajanj, med katerim so stavke prepovedane. Mirovno obdobje se izteče konec tega meseca.

"Danes je zadnja priložnost za Volkswagen, da najde rešitev brez zapiranja tovarn in množičnih odpuščanj," je opozoril glavni pogajalec IG Metalla Thorsten Gröger. "Če danes ne bomo našli rešitve, novembra za to ne bo več možnosti," je dejal. "Potem se bomo pripravili na industrijsko akcijo," je sklenil z grožnjo stavke.

Strah pred zapiranjem tovarn

Volkswagen naj bi nameraval zapreti več tovarn v Nemčiji, število zaposlenih pa oklestiti za več deset tisoč. Potem ko so v podjetju septembra prekinili več kot 30 let star kolektivni dogovor o zaščiti delovnih mest, so socialni partnerji zagnali pogajanja za novo kolektivno pogodbo. IG Metall je septembra neuspešno zahteval sedemodstotno zvišanje plač. Namesto tega naj bi v podjetju zdaj želeli izpeljati 10-odstotno znižanje plač in zamrznitev povišanj plač za dve leti.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120 tisoč ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države. Skupaj ima podjetje v Nemčiji deset tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu. Podjetje v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja.

Foto: Reuters

Foto: Reuters