Težave s spletno in mobilno banko

Na pritožbe uporabnikov o nedelujoči spletni in mobilni banki so se popoldne odzvali v OTP banki, kjer so potrdili, da spletna in mobilna banka za poslovne uporabnike ne delujeta, občasno do spletne banke ne morejo niti fizične osebe. Delovni čas poslovalnic so zato podaljšali.

"Obveščamo vas, da spletna banka za poslovne uporabnike Bank@Net com in mobilna banka za poslovne uporabnike mBank@net com trenutno za večino uporabnikov nista dostopni. Občasno je moteno delovanje tudi mobilne banke za fizične osebe mBank@Net in spletne banke Bank@Net ter Poslovnega Bank@Net," so uporabnike na svoji spletni strani in družabnih omrežjih obvestili v OTP banki.

Dodali so, da nastale težave odpravljajo in bodo takoj, ko bodo vse storitve spet na voljo, uporabnike "obvestili po ustaljenih kanalih".

Uporabnike v vmesnem času napotujejo v poslovalnice, na bankomate, najpogostejše bančne storitve pa so jim na voljo tudi na poštah. "Zaradi nastale situacije prilagajamo urnike določenih storitev. Tako bomo za vse uspešno oddane plačilne naloge zagotovili obdelave danes do 20. ure. Podaljšan bo delovni čas poslovalnic do 18. ure in delovanje kontaktnega centra do 21. ure," so sporočili v OTP.