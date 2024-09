Operativna združitev nekdanjih SKB in Nove KBM uspešno zaključena

Nova KBM in SKB sta uspešno zaključili operativni proces združevanja v novo združeno OTP banko. "Ena največjih združitev v bančnem sektorju v Sloveniji prinaša močno banko s trdnimi temelji in razvojno naravnano strategijo," so sporočili iz OTP banke. Bilančna vsota nove združene banke znaša približno 15 milijard evrov.

Priprave na operativno združitev Nove KBM in SKB banke so potekale več kot 18 mesecev, migracija informacijskih sistemov pa je bila izvedena nemoteno in v predvidenem časovnem okviru, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v OTP banki.

"Eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini skupine OTP je, da smo postali eden izmed vodilnih igralcev v Sloveniji in da lahko naša združena banka odslej še naprej zagotavlja storitve svojim strankam pod imenom OTP banka," je poudaril predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP banke na Madžarskem Sandor Csanyi.

"Matična OTP banka deluje že 75 let in že skoraj 30 let kot delniška družba, ki kotira na borzi, uspešno konkurira večjim evropskim bankam v regiji srednje in vzhodne Evrope. Slovenska OTP banka je postala ena največjih in najuspešnejših članic mednarodne in zelo ambiciozne bančne skupine ter je pomemben del naših prihodnjih načrtov, da postanemo vodilna banka prihodnjih desetletij na vseh naših trgih," je dodal.

900 lokacij, cilj postati najboljša banka v Sloveniji

Uspešna integracija dveh bank veseli tudi predsednika uprave OTP banke Johna Denhofa. Kot je poudaril, bodo zdaj nadaljevali z uveljavljanjem svoje vizije, to je biti najboljša banka v Sloveniji in krepiti tržni položaj skupine v Sloveniji in širši regiji.

V OTP banki so danes spomnili še, da bo njihovim strankam odslej na voljo velika mreža bančnih točk – do bančnih poslovalnic, bankomatov in poštnih poslovalnic po vsej Sloveniji bodo lahko dostopali na več kot 900 lokacijah. Za stranke nekdanje Nove KBM to glede na začetek letošnjega leta pomeni šestodstotno povečanje, za stranke nekdanje SKB banke pa 600-odstotno povečanje števila razpoložljivih bančnih točk, so pojasnili.

Poleg tega lahko stranke obeh bank že od začetka leta opravljajo brezplačne dvige gotovine z debetno kartico Visa na več kot štiri tisoč bankomatih večine članic skupine OTP, tako v Sloveniji kot tujini, so dodali.

Uporabniki nekdanje SKB spletne in mobilne banke lahko po novem uporabljajo digitalni banki Bank@Net in mBank@Net. Storitve Flik lahko stranke OTP banke opravljajo preko mDenarnice, banka pa omogoča tudi brezstično plačevanje z Google Pay in Apple Pay.