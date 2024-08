OTP sporoča strankam: Nekatere storitve bodo nedostopne

Po pravni združitvi Nove KBM in SKB banke ter preimenovanju v OTP banko sledita še poenotenje informacijskih sistemov ter prenos računov in drugih produktov, zato bodo nekatere storitve in kanali za stranke začasno nedostopni. Strankam svetujejo, naj potrebne bančne storitve opravijo pred 30. avgustom ali po 2. septembru.

Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP, sta pravno združitev, v okviru katere je bila SKB banka pripojena k Novi KBM, končali prejšnji četrtek. Dan pozneje je združena banka dobila ime OTP banka, njen sedež je v Ljubljani.

Zdaj sledijo še zadnji koraki operativnega združevanja obeh bančnih ustanov. Kot so danes spomnili v OTP banki, bodo zaradi poenotenja informacijskih sistemov ter prenosa bančnih računov in drugih produktov strank nekdanje SKB banke v sistem OTP banke od petka od 12. ure do predvidoma ponedeljka dopoldne nekatere storitve in kanali za stranke začasno nedostopni.

Tako bodo poslovalnice v petek, 30. avgusta, odprte po spremenjenem delovnem času, in sicer od 8. do 12. ure. Od ponedeljka, 2. septembra, bodo spet poslovale po običajnem delovnem času.

Prav tako bo na poštah mogoče v petek opravljati bančne storitve le do 12. ure, gotovinsko plačilo plačilnih nalogov pa bo mogoče do 14. ure. V soboto, 31. avgusta, na poštah poslovanje ne bo mogoče.

Spletne in mobilne aplikacije bodo v petek delovale do 14. ure, zatem pa jih ne bo mogoče uporabljati do ponedeljka, 2. septembra. V času nedelovanja prek digitalnih kanalov ne bo mogoče opravljati nobenih plačilnih storitev, niti internih plačilnih nalogov in plačil Flik, so opozorili v OTP banki.

Fizična plačila in spletno poslovanje nemoteno

Izvajanje plačil na fizičnih prodajnih mestih z debetnimi in kreditnimi karticami bo ves ta čas nemoteno. Enako velja za spletne trgovine.

Ob tem v OTP banki nekdanje stranke SKB banke opozarjajo, da bo nova kartica OTP, ki so jo prejele avgusta, delovala od vključno 31. avgusta.

Potrjevanje spletnih plačil v spletni banki MOJ@SKB bo mogoče le še do petka do 14. ure, znova pa bo omogočeno v novi aplikaciji mDenarnic@, in sicer z novo debetno kartico OTP od 31. avgusta, z obstoječo kreditno kartico SKB pa od 2. septembra.

Gotovino bo na bankomatih OTP banke mogoče dvigovati ves čas z izjemo sobote, 31. avgusta, med 22. in 24. uro. Ne bo pa mogoče med 30. in 31. avgustom na bankomatih plačevati položnic in polagati gotovine.

Izvajanje plačilnih storitev ne bo mogoče od petka od 14. ure do ponedeljka do 8. ure.

Spremembe za komitente SKB banke

V času začasne nerazpoložljivosti storitev in kanalov bodo v združeni banki za stranke dostopni na elektronski pošti info@otpbanka.si ali telefonski številki 080 17 70, in to v petek od 8. ure do 19. ure, v soboto od 8. ure do 16. ure ter v nedeljo od 8. ure do 12. ure. Od ponedeljka bodo med delovniki dosegljivi od 7. ure do 20. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. ure do 16. oz. 12. ure.

Po koncu operativnega združevanja se s prvim delovnim dnevom v septembru za komitente Nove KBM ne bo spremenilo nič. Nekaj sprememb pa bo za komitente SKB banke.

Med drugim bodo ti prejeli nove številke računov. Če je sprva veljalo, da bodo morali o novih računih sami obvestiti delodajalce in druge izplačevalce dohodkov, so se v združeni banki zdaj odločili, da bodo sami poskrbeli za posredovanje teh informacij vsem izplačevalcem plač, pokojnin, socialnih transferjev idr., ki jih dosedanji komitenti SKB banke redno prejemajo.

Komitentom, ki prejemajo občasne dohodke ali so zaposleni pri manjšem delodajalcu, pa svetujejo, da informacijo o novi številki računa izplačevalcu posredujejo sami.

Nova številka bančnega računa za komitente SKB banke bo aktivna od 1. septembra. Najmanj do konca novembra 2024 oz. do konca obveščanja izplačevalcev rednih dohodkov bodo vsi morebitni prilivi na staro številko transakcijskega računa SKB banke preusmerjeni na novo številko transakcijskega računa.

Večina bančnih produktov strank SKB bo sicer na združeno banko prenesena samodejno, zato komitentom ni treba storiti ničesar, razen če jih na to niso posebej opozorili. Enake ostajajo vse posojilne pogodbe, pri morebitnem združevanju večjih denarnih vlog pri obeh bankah pa je treba biti pozoren na to, da so depoziti zajamčeni do sto tisoč evrov.

Združena banka z 900 bančnimi točkami

Vključno z dostopom do bančnih storitev na poštah v Sloveniji bo imela združena banka skupaj več kot 900 bančnih točk. Bo druga največja tuja podružnica skupine OTP.

Po bilančni vsoti združena banka na podlagi podatkov iz konca 2023 dosega malenkost manj kot 30-odstotni delež, medtem ko je tržni delež NLB nekaj več kot 31-odstoten. Po lastnih navedbah pa bo združena banka prva po tržnem deležu pri posojilih in denarnih vlogah v Sloveniji.