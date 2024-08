Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP, sta končali pravno združitev. Predvidoma v petek se bo združena banka imenovala OTP banka, sedež bo imela v Ljubljani. Operativno združitev bodo izpeljali do 2. septembra. Nekaj sprememb bo za komitente SKB, a jim podatkov o novih računih ne bo treba sporočati izplačevalcem dohodkov. Komitentom, ki prejemajo občasne dohodke ali so zaposleni pri manjšem delodajalcu, pa svetujejo, da informacijo o novi številki računa izplačevalcu posredujejo sami.

Iz sodnega registra je bila tako danes že izbrisana SKB banka, saj je bila istočasno pripojena k Novi KBM. Ta je tako prevzela vse obveznosti in pravice SKB banke kot njen univerzalni pravni naslednik, predvidoma od petka pa se bo nova banka imenovala OTP banka, so sporočili iz združene banke.

Njen pravni sedež bo na Slovenski cesti 58 v Ljubljani, imela bo tudi nov logotip, ki ga bodo postopoma uvajali na bančnih točkah, zato bosta določeno obdobje ponekod še vedno v uporabi logotipa obstoječih dveh bank.

Z združitvijo obeh bank je v Sloveniji nastala tudi nova bančna skupina - OTP Skupina Slovenija, ki bančne storitve dopolnjuje s storitvami lizinga in faktoringa hčerinskih družb SKB Leasing, SKB Leasing Select in Aleja finance.

Po pravni združitvi bodo sledili še zadnji koraki operativnega združevanja obeh bančnih ustanov. Za zagotovitev enovitega poslovanja in ponudbe združene banke bo treba poenotiti tudi informacijsko podporo. Ta proces bo potekal od 30. avgusta od 12. ure do 2. septembra do 8. ure. V tem času ne bodo na voljo vse storitve obeh bank, o čemer sta banki že izdatno obveščali komitente.

Po koncu operativnega združevanja se s prvim delovnim dnevom v septembru za komitente Nove KBM ne bo spremenilo nič. Nekaj sprememb pa bo za komitente SKB banke.

Za komitente SKB nekaj sprememb

Med drugim bodo ti prejeli nove številke računov. Če je sprva veljalo, da bodo morali o novih računih sami obvestiti delodajalce in druge izplačevalce dohodkov, so se v združeni banki zdaj odločili, da bodo sami poskrbeli za posredovanje teh informacij vsem izplačevalcem plač, pokojnin, socialnih transferjev idr., ki jih dosedanji komitenti SKB banke redno prejemajo.

Komitentom, ki prejemajo občasne dohodke ali so zaposleni pri manjšem delodajalcu, pa svetujejo, da informacijo o novi številki računa izplačevalcu posredujejo sami.

Nova številka bančnega računa za komitente SKB banke bo aktivna od 1. septembra. Najmanj do konca novembra 2024 oz. do konca obveščanja izplačevalcev rednih dohodkov bodo vsi morebitni prilivi na staro številko transakcijskega računa SKB banke preusmerjeni na novo številko transakcijskega računa.

Komitenti SKB in njihovi pooblaščenci bodo najpozneje do konca avgusta po pošti prejeli tudi novo debetno kartico Visa OTP banke, ki bo nadomestila obstoječo SKB Visa debetno kartico. Dosedanja kartica bo delovala do vključno 31. avgusta. Številka PIN se na novi kartici ne bo spremenila. Kreditna kartica Visa SKB banke bo medtem ostala veljavna tudi po združitvi, in sicer do poteka veljavnosti.

Ob tem bodo dozdajšnji komitenti SKB banke prešli na dosedanje digitalne kanale Nove KBM. SKB NET spletno in MOJ@SKB mobilno banko bosta 1. septembra tako nadomestili spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net. Po vstopu v obstoječo spletno ali mobilno banko bodo dosedanje stranke SKB v nekaj korakih opravile prehod in aktivirale novo digitalno banko. Potrjevanje spletnih kartičnih plačil in takojšnjih plačil Flik bo obstoječim strankam SKB na voljo v aplikacij mDenarnic@.

Večina bančnih produktov strank SKB bo sicer na združeno banko prenesena avtomatsko, zato komitentom ni treba storiti ničesar, razen če ni to posebej navedeno. Enake ostajajo vse kreditne pogodbe, pri morebitnem združevanju večjih denarnih vlog pri obeh bankah pa je treba biti pozoren na to, da so depoziti zajamčeni do 100.000 evrov.

Proces združevanja se je začel že lani

Proces združevanja Nove KBM in SKB banke sicer teče od lanskega februarja, ko je skupina OTP končala nakup Nove KBM. Pred tem je konec leta 2019 stopila na slovenski trg z nakupom SKB banke.

Vključno z dostopom do bančnih storitev na poštah v Sloveniji bo imela združena banka skupaj več kot 900 bančnih točk. Bo druga največja tuja podružnica skupine OTP.

Po bilančni vsoti združena banka na podlagi podatkov s konca 2023 dosega malenkost manj kot 30-odstotni delež, medtem ko je tržni delež NLB nekaj več kot 31-odstoten. Po lastnih navedbah pa bo združena banka prva po tržnem deležu pri kreditih in denarnih vlogah v Sloveniji.

Da gre za največjo združitev v zgodovini Slovenije, je v sporočilu za javnost navedel predsednik uprave nove združene banke John Denhof, ki se sicer s koncem leta poslavlja s funkcije. Podpredsednica uprave in dosedanja prva dama SKB banke Anita Stojčevska pa je združitev označila za pomembno zgodovinsko prelomnico v slovenskem bančnem okolju. Da je pravna združitev Nove KBM in SKB banke mejnik za prisotnost OTP v Sloveniji, za celotno skupino OTP in morda tudi za slovensko gospodarstvo, pa je ocenil prvi nadzornik OTP banke Imre Bertalan.