Adijo, NKBM, adijo, SKB. Kaj komitentom prinaša nova OTP banka?

Konec junija sta Evropska centralna banka in Banka Slovenije dali zeleno luč za združitev Nove KBM in SKB. Nastaja nov pravni subjekt, ki bo nastopal pod enotnim imenom OTP banka. Kako se na združitev pripravljajo v bankah, predvsem pa, kaj združitev prinaša komitentom obeh bank?

Pravno združitev Nove KBM in SKB so napovedali za 22. avgust in že dan kasneje bo pri nas zaživela OTP banka. Zbrali smo nekaj informacij, kaj lahko zaradi združitve pričakujejo komitenti in čemu morajo posvetiti pozornost.

Kot obljubljajo na Novi KBM in SKB, za komitente pri poslovanju ne bo bistvenih sprememb. Produkti Nove KBM, spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net, ostajajo enaki.

Na SKB so povedali, da bodo stranke, ki so do zdaj uporabljale MOJ@SKB mobilno banko ali SKB NET spletno banko, po 2. septembru 2024 lahko preprosto opravile prehod na novo digitalno banko Bank@Net in mBank@Net. Plačila Flik in potrjevanje spletnih plačil bodo stranke SKB banke po novem lahko izvajale prek nove aplikacije mDenarnic@.

Zatrjujejo tudi, da bodo stranke o vseh pomembnih informacijah pravočasno obveščene, kot so bile do zdaj.

Široko razpredena mreža

Ena od dobrih strani združitve je, kot poudarjajo v obeh bankah, da bodo strankam omogočili dostop do največje bančne mreže z več kot 900 kontaktnimi točkami, vključno z dostopom do bančnih storitev na poštah v Sloveniji, kjer bodo lahko opravljale svoje storitve.

Sicer ob združitvi ne predvidevajo takojšnjih sprememb v poslovni mreži. Po zaključeni združitvi bank pričakujejo nekaj združitev tesno lociranih poslovalnic, vendar bodo odločitve sprejeli na podlagi opravljenih analiz. Pri tem se seveda usmerjajo k nadaljnjemu razvoju digitalnih bančnih kanalov.

Omejitve v času združevanja informacijskih sistemov

A pozor, v času združitve informacijskih sistemov nekatere storitve bank SKB in Nove KBM ne bodo delovale! Komitenti tako lahko pričakujejo, da bodo imeli v času med 30. avgustom (od 12. ure) in 2. septembrom (do 8. ure) omejen dostop do storitev, prav tako bodo zaprte poslovalnice.

Opozarjajo tudi, da v tem času ne bo na voljo opravljanje plačilnih storitev, vključno z internimi plačilnimi nalogi med računi Nove KBM in plačili Flik prek mDenarnic@. Prav tako v tem času ne bosta možna trgovanje s finančnimi instrumenti in poslovanje z vzajemnimi skladi prek digitalne banke.

Bo pa v teh dneh (združitev sistemov bo sicer večinoma potekala čez konec tedna) poslovanje s plačilnimi karticami potekalo nemoteno, tudi v Apple Pay in Google Pay. Ker interni plačilni nalogi med računi Nove KBM ne bodo mogoči, tudi ne bo mogoče polniti predplačniških kartic Visa.

V času združevanja informacijskih sistemov bodo bankomati delovali nemoteno, razen v soboto, 31. avgusta, med 22. in 24. uro. Med 30. in 31. avgustom 2024 bosta onemogočena plačevanje položnic (UPN) in polog gotovine.

Kaj bo s številkami osebnih računov in kartic?

Za komitente Nove KBM bo številka osebnega računa v OTP banki ostala nespremenjena, zato tudi ne bodo prejeli novih plačilnih kartic. Poudarjajo, da vse plačilne kartice ostajajo v veljavi do poteka veljavnosti kartice. Ob poteku veljavnosti kartice bodo komitenti prejeli novo plačilno kartico OTP banke.

Spremenile se bodo številke osebnih računov komitentov SKB banke, ki bo strankam do konca avgusta tudi poslala nove kartice.

Za komitente Nove KBM bo številka osebnega računa v OTP banki ostala nespremenjena, spremenile pa se bodo številke osebnih računov komitentov SKB banke. Foto: STA Zaposleni morajo o novi številki računa, ki bo aktivna od 1. septembra 2024, obvestiti delodajalca ter morebitne druge plačnike in prejemnike direktnih obremenitev SEPA .

Poslovanje z obstoječo številko osebnega računa SKB po 30. novembru 2024 ne bo več mogoče. Do takrat, oziroma do nadaljnjega, kot so zapisali, bo OTP banka morebitne prilive na staro številko osebnega računa SKB in plačila obveznosti z direktnimi obremenitvami SEPA preusmerila na novo številko osebnega računa OTP.

Komitenti banke SKB in njihovi pooblaščenci bodo do konca avgusta po pošti prejeli novo debetno kartico Visa OTP banke, ki bo nadomestila obstoječo SKB Visa debetno kartico. Dosedanja kartica SKB bo delovala do vključno 31. avgusta 2024, po tem datumu je treba kartico uničiti. Novo kartico bodo komitenti lahko začeli uporabljati 1. septembra 2024. Številka PIN se ne bo spremenila.

V SKB še opozarjajo, naj stranke ne hitijo z obveščanjem o novi številki računa, saj bo ta aktivna šele po 1. septembru 2024.

Sicer kreditna kartica Visa SKB lahko ostane v uporabi do poteka veljavnosti.

Ne pozabite na varnost!



Banki od vas nikoli ne bosta zahtevali gesla za dostop do spletne ali mobilne banke prek elektronske pošte ali telefona ali spraševali po podatkih o kartici: o številki kartice, veljavnosti kartice ali kodi na hrbtni strani.

ZPIZ je treba javiti spremembo

Kaj morajo urediti prejemniki pokojnin, ki so imeli do zdaj račun odprt pri SKB? "V primeru združitve bank si zavod zaradi hitrejše obdelave podatkov prizadeva za elektronsko izmenjavo podatkov o novih bančnih računih, ki jo lahko izvede le ob soglasju imetnikov računov. Imetniki novih bančnih računov to soglasje podajo na svoji banki," opozarjajo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Uživalec prejemkov mora v primeru zamenjave številke bančnega računa zavodu pisno sporočiti osebne identifikacijske podatke ter točne podatke o novem bančnem računu z nazivom in naslovom banke. Zahtevek mora uživalec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če gre za mladoletno osebo, ali skrbnik oziroma pooblaščenec lastnoročno podpisati.

Spremembo lahko vložite pisno, po pošti, osebno na vseh območnih enotah, izpostavah in na sedežu zavoda v Ljubljani, prek portala Moj eZPIZ, storitve eVloga za VSE ali po elektronski pošti informacije@zpiz.si , kjer mora biti zahtevek pripet v prilogi in na njem razviden lastnoročni podpis prejemnika.

Furs podatke prejme iz registra

Kako pa je z "davkarijo"? Morajo komitenti nove banka javiti spremembo na finančno upravo? "Dosedanji komitenti SKB nimajo z načrtovano združitvijo bank nobenih obveznosti in jim torej ni treba storiti ničesar. Banke bodo same sporočile nove račune registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES. Finančna uprava pa bo prejela podatke iz omenjenega registra," so pojasnili na finančni upravi.

Krediti in zavarovanja

Zaradi združitve se prav tako ne bodo spremenili najeti krediti. Številka kreditne pogodbe in referenca za odplačevanje na obstoječem kreditu ostajata nespremenjeni. Kredit še bo naprej obrestoval po obrestni meri, kot je dogovorjeno v sklenjeni kreditni pogodbi, nespremenjeni ostajajo tudi vsi ostali pogoji.

Obstoječi zavarovalni produkti bodo ostali v veljavi do izteka pod pogoji, kot je dogovorjeno v zavarovalni polici, so potrdili na obeh bankah.

Skupina OTP je prisotna v 11 državah srednje in vzhodne Evrope ter centralne Azije. Foto: Guliverimage Kaj pa posamezniki, ki so imetniki računov in uporabniki paketov tako pri Novi KBM kot SKB? Na bankah pojasnjujejo, da bodo račune in pakete v obeh bankah obdržali, prav tako tudi obstoječe prekoračitve na računih. Če bi se odločili za zaprtje katerega od njih, ga lahko po združitvi enostavno in brezplačno ukinejo v katerikoli poslovalnici OTP banke.

Manjše spremembe v zvezi z bankomati

Na bankomatih OTP banke ne bo več mogoče kupiti vrednostnih kartic GSM različnih telekomunikacijskih operaterjev. Prav tako na bančnih avtomatih ne bo več mogoče opraviti izpisa Mini izpiska, pregled opravljenih transakcij je mogoč v digitalni banki.

Sicer lahko stranke z debetno kartico Visa dvigujejo gotovino na več kot štiri tisoč bankomatih večine članic Skupine OTP, tako doma kot v tujini.

Na bankomatih OTP banke ne bo več mogoče kupiti vrednostnih kartic GSM različnih telekomunikacijskih operaterjev in pridobiti Mini izpiska. Foto: Guliverimage

Pomembno: vloge bodo združene, kar lahko vpliva na jamstvo

Za bančne vloge je v veljavi sistem jamstva, v skladu s katerim so zavarovani zneski do višine sto tisoč evrov.

Pri Novi KBM in SKB opozarjajo, da bodo po združitvi v eno banko posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo, ki lahko preseže znesek kritja.

Na primer, če ima vlagatelj na varčevalnem računu pri eni banki 90 tisoč evrov in na transakcijskem računu pri drugi banki 20 tisoč evrov, bodo njegova sredstva jamčena le do višine 100 tisoč evrov.

Če bo vsota vlog v obeh bankah po združitvi presegla znesek zajamčene vloge, bodo imeli vlagatelji ne glede na pogodbena določila pravico uveljavljati predčasno razvezo pogodbe (upravičene vloge) in posledično izplačilo upravičene vloge brez dodatnih stroškov, vključno z vsemi pripadajočimi obrestmi ter drugimi koristmi do dneva izplačila vloge.

Rok za vložitev zahteve za uveljavljanje navedene pravice je 15. september 2024, so povedali na SKB.

Kaj bo združitev pomenila za slovenski bančni trg?

Po zadnjih podatkih bomo imeli po združitvi v Sloveniji dve banki, OTP banko in NLB, od katerih bo imela vsaka približno 30-odstotni tržni delež, vse druge banke imajo tržne deleže pod osem odstotkov, so povedali na Banki Slovenije.

Po mednarodnih kriterijih bo za slovenski bančni sektor veljala ocena zmerne koncentracije, pojasnjujejo na Banki Slovenije. Foto: STA , Po mednarodnih kriterijih to ne pomeni velike koncentracije bančnega sektorja, ampak zmerno. Največja banka bo po bilančni vsoti ostala NLB (31-odstotni tržni delež), druga bo združena NKBM in SKB, torej OTP banka (28-odstotni tržni delež), na tretjem mestu pa bo banka Intesa Sanpaolo (sedemodstotni tržni delež).

Število poslovnih bank se je v Sloveniji zelo skrčilo. Še pred desetletjem ali dvema, preden je udarila finančna kriza, se jih je na našem trgu trlo okoli 20, zdaj jih bo, z napovedano združitvijo, le še osem, če ne štejemo SID (Slovenske investicijske banke), in tri hranilnice.

Morda se obetajo že novi prevzemi. Trenutno se izteka prevzemna ponudba za Addiko banko, objavljena je tudi prevzemna ponudba za Hranilnico Lon.

Težko je reči, ali je sedanje število poslovnih bank v Sloveniji optimalno ali lahko upravičeno pričakujemo dodatne združitve oziroma celo vstop kakšne nove banke. To je odvisno od prihodnjih gospodarskih in tehnoloških sprememb, menijo v naši osrednji banki.

OTP v Sloveniji od leta 2019



Skupina OTP je postala večinska lastnica banke SKB konec leta 2019, v začetku leta 2023 pa je svoj položaj na slovenskem trgu okrepila še s prevzemom Nove KBN.



Skupina je poleg Madžarske, kjer je največja banka, prisotna še v desetih državah srednje in vzhodne Evrope ter centralne Azije, kar jo postavlja med ključne finančne igralce v tej regiji. Njene banke so še na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, Albaniji, Bolgariji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji in Uzbekistanu.

Foto: Guliverimage



V prvem polletju 2024 je skupina dosegla 1,27 milijarde evrov čistega dobička, piše na njihovi spletni strani.



Predsednik in glavni izvršni direktor skupine OTP Bank Group je Sándor Csányi, madžarski poslovnež, milijarder in bankir. Je tudi delničar ter član uprave madžarskega multinacionalnega naftnega in plinskega podjetja MOL Group.



Skupina OTP je prek svoje družbe Mendota Invest v Ljubljani spomladi začela graditi poslovno-stanovanjski kompleks Emonika. Gradnjo naj bi končali leta 2026, tja bodo preselili tudi sedež OTP banke v Sloveniji. Skupina OTP je postala večinska lastnica banke SKB konec leta 2019, v začetku leta 2023 pa je svoj položaj na slovenskem trgu okrepila še s prevzemom Nove KBN.Skupina je poleg Madžarske, kjer je največja banka, prisotna še v desetih državah srednje in vzhodne Evrope ter centralne Azije, kar jo postavlja med ključne finančne igralce v tej regiji. Njene banke so še na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, Albaniji, Bolgariji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji in Uzbekistanu.Skupina ima približno 40 tisoč zaposlenih, storitve pa zagotavljajo 17 milijonom strank.V prvem polletju 2024 je skupina dosegla 1,27 milijarde evrov čistega dobička, piše na njihovi spletni strani.Predsednik in glavni izvršni direktor skupine OTP Bank Group je, madžarski poslovnež, milijarder in bankir. Je tudi delničar ter član uprave madžarskega multinacionalnega naftnega in plinskega podjetja MOL Group.Skupina OTP je prek svoje družbe Mendota Invest v Ljubljani spomladi začela graditi poslovno-stanovanjski kompleks Emonika. Gradnjo naj bi končali leta 2026, tja bodo preselili tudi sedež OTP banke v Sloveniji.

Siol.net s prispevki v tematskem sklopu Aktivno državljanstvo predstavlja poglobljene vsebine, tematike in procese, da lahko državljani sprejemajo informirane odločitve o svojem življenju in delovanju družbe, katere del so. Tako se krepi poznavanje demokratičnih procesov in demokracije nasploh. Brez kakovostnih, verodostojnih in preverjenih informacij, ki jih zagotavljajo mediji, kot je Siol.net, državljani težko soustvarjamo demokratično družbo.