Centralna banka: banka OTP ni takoj prijavljala sumov pranja denarja

Madžarska centralna banka (MNB) je v okviru preiskave dejavnosti preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v banki OTP odkrila različne nepravilnosti, so sporočili z Madžarske centralne banke.

Primeri suma pranja denarja niso bili takoj prijavljeni enoti za finančne informacije, ki deluje v okviru madžarskega davčnega urada. Prav tako je prihajalo do primerov, ko je bila obveznost poročanja tudi zanemarjena, piše madžarski spletni medij 444.hu.

Notranji nadzorno-informacijski sistem in aktivnosti spremljanja znotraj OTP so bili neustrezni, težave pa so se pojavljale v povezavi z notranjo oceno tveganja, skrbnim pregledom strank, ukrepi za zmanjševanje tveganj in usposabljanjem za preprečevanje pranja denarja.

Zaradi zakonskih kršitev je MNB naložila nadzorniško globo v višini 49,375 milijona madžarskih forintov (okoli 130 tisoč evrov) in od banke OTP zahtevala, da odpravi pomanjkljivosti. Pri določanju zneskov globe je MNB ocenila resnost posamezne kršitve, vpliv na varno poslovanje, pogostost in trajanje kršitev ter tržni delež kreditne institucije kot oteževalne okoliščine.

Kot olajševalno okoliščino je štelo, da je kreditna institucija že sprejela ukrepe za odpravo več zakonskih kršitev. MNB tudi poudarja, da pomanjkljivosti ne ogrožajo varnega delovanja kreditne institucije.