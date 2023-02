Banka OTP zaključila prevzem Nove KBM

Sandor Csanyi je na današnji novinarski konferenci v Mariboru izpostavil, da je OTP s svojim razvojem v zadnjih 30 letih dokazala, da je stabilna in inovativna banka, ki ne zahaja v nerazumna tveganja, ampak se stalno osredotoča na stabilnost in razvoj.

Trenutno je navzoča v 11 državah, s skorajšnjim prevzemom v Uzbekistanu bo v 12 državah. V svoji poslovni mreži ima več kot 1.400 poslovalnic, več kot 33 tisoč zaposlenih in okoli 16 milijonov strank. "Rezultati kažejo, da je naša strategija uspešna in zato je v prihodnje ne nameravamo spreminjati," je dodal eden najbogatejših Madžarov.

Csanyi pričakuje rast Nove KBM

"Rastemo v vseh državah, kjer smo," je dejal. Rast pričakuje tudi v primeru prevzema Nove KBM s sedežem v Mariboru, ki je bil izveden 6. februarja, po pridobitvi soglasja slovenskega varuha konkurence. "Ta prevzem je za nas zelo pomemben. Nova KBM je zelo dobra banka, zelo dobro posluje, veliko pozornosti namenja razvoju zaposlenih," je povedal Csanyi.

"V določenih segmentih je celo boljša od nas, zato se bomo tudi mi učili od nje. Ne želimo samo učiti, ampak se tudi naučiti," je dodal. Med prednostmi Nove KBM je navedel tudi dejstvo, da se nahaja v sosednji državi, za katero si želi, da bi okrepila gospodarske vezi z njegovo domovino Madžarsko.

Po besedah predsednika uprave Nove KBM Johna Denhofa je Nova KBM v zadnjih šestih letih dosegla velik napredek na vseh področjih. Verjame, da bo sledila razvoju tudi v prihodnje, obenem pa ohranjala svojo močno vlogo v lokalni skupnosti.

Nova KBM in banka SKB v postopku integracije

Csanyi je povedal, da so ta teden vplačali kupnino za Novo KBM, zdaj pa sledi postopek integracije Nove KBM z banko SKB, ki je že tri leta članica skupine OTP. Ta postopek bo predvidoma trajal leto in pol, do takrat pa za stranke omenjenih bank ne bo sprememb.

"Stranke banke SKB bodo še vedno hodile v poslovalnice banke SKB in stranke Nove KBM v poslovalnice Nove KBM. Ko bo prišlo do združitve, čez leto in pol, bomo stranke pravočasno obvestili o spremembah. Vsekakor pa računamo, da bomo celoten proces peljali tako, da bo za stranke čim manj moteče," je pojasnila Anita Stojčevska.

Tehnične podrobnosti še v zraku

O prihodnjem imenu in sedežu združenih bank še ni odločeno, tudi za zaposlene v Novi KBM in banki SKB naj za zdaj ne bi bilo sprememb.

Grafično podobo sicer že prilagajajo prevladujoči zeleni barvi, od 1. marca pa bodo združili mrežo bankomatov Nove KBM in banke SKB, kar pomeni, da bodo stranke omenjenih dveh bank lahko brezplačno uporabljale skupno mrežo okoli 450 bankomatov obeh bank v Sloveniji.

Kupnina bi lahko znašala milijardo evrov

Višina kupnine ostaja skrivnost. Namestnik predsednika upravnega odbora OTP Laszlo Wolf je povedal, da prodajalec ni odobril javnega razkritja cene. Po pisanju medijev naj bi znašala okoli milijardo evrov.

Skupino Nova KBM, ki obsega matično banko in družbo Aleja finance, je OTP kupila od dosedanjih lastnikov, to so finančni skladi v upravljanju povezanih družb Apollo Global Management z 80-odstotnim deležem ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z 20-odstotnim deležem. Stoodstotni delež Nove KBM v družbi Summit Leasing Slovenija ostaja v lasti skladov Apollo in EBRD.