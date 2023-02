Madžari dokončno prevzeli Novo KBM

Madžarska bančna skupina OTP je uspešno končala prevzem Nove KBM. Danes je postala uradna lastnica skupine s sedežem v Mariboru, sledil bo postopek združitve Nove KBM s SKB banko, ki bo predvidoma trajal leto in pol. Sprememba lastništva za stranke Nove KBM ne prinaša pomembnejših sprememb, so sporočili iz OTP.

OTP je Skupino Nova KBM, ki obsega matično banko in družbo Aleja finance, kupila od dozdajšnjih lastnikov, to so finančni skladi v upravljanju povezanih družb Apollo Global Management z 80-odstotnim deležem ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) z 20-odstotnim deležem. Stoodstotni delež Nove KBM v družbi Summit Leasing Slovenija se je z današnjim dnem prodal in ostaja v lasti skladov Apollo in EBRD.

Skupina OTP bo s prevzemom Nove KBM še okrepila položaj na slovenskem bančnem trgu, prevzela bo vodilno vlogo s približno 30-odstotnim tržnim deležem ter postala tržni vodja na področju bančnih posojil in depozitov, so sporočili iz OTP.

"Nova KBM je ena najbolj inovativnih bank na trgu in zdaj tudi nadvse pomembna članica skupine OTP. Z nakupom ter načrtovano združitvijo potrjujemo dolgoročno in resno zavezo Sloveniji in hkrati dokazujemo, da ima skupina OTP trdne temelje, kapitalsko ustreznost, visoko stopnjo likvidnosti ter vodstvo, predano krepitvi prisotnosti v regiji," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor banke OTP Sandor Csanyi.

Nakup Nove KBM je za skupino OTP najpomembnejši prevzem do zdaj

Nakup Nove KBM je po njegovih besedah za skupino OTP najpomembnejši prevzem do zdaj, Slovenija pa je peti trg, kjer so postali tržni vodje. Zagotovil je, da bo Nova KBM svojim strankam tudi v prihodnje zagotavljala najsodobnejše storitve, visoko stopnjo strokovnosti in prijaznosti. Prva razlika, ki jo bodo stranke zaznale ob obisku poslovalnic in spletnih bančnih poti, bo barva logotipa banke. Ta bo postopoma prehajala v zeleno, kar je skladno s celostno grafično podobo skupine OTP, je povedal Csanyi.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof pričakuje, da bo združitev Nove KBM in SKB banke prinesla strankam in zaposlenim veliko prednosti. "Sprememba lastništva za Novo KBM pomeni zaključek izjemne preobrazbe, ki jo je doživela v lastništvu skladov Apollo in EBRD," je dejal.

Odkar je SKB banka članica skupine OTP, je že dokazala svojo strateško vlogo in razvojno usmeritev, pa je spomnila glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska. "SKB banka bo v obdobju integracije ostala močan in zanesljiv finančni partner, ki je usmerjen k potrebam strank," je zagotovila.

Apollo in EBRD se iz Nove KBM umikata po šestih letih lastništva. "Nova KBM je v času našega lastništva doživela izjemno preobrazbo in uresničila oziroma celo presegla vse strateške cilje ter uspešno pripojila in integrirala štiri banke, vključno z Abanko," je dejal partner pri Apollu Michele Raba.

Postopek združevanja bo trajal leto in pol

Postopek združevanja obeh bank bo predvidoma trajal leto in pol. Do takrat bosta obe poslovali kot samostojni pravni osebi in uporabljali ločeni blagovni znamki. Kot pomembnejšo prednost združitve pa v OTP izpostavljajo, da bodo lahko stranke že kmalu po koncu prevzema Nove KBM uporabljale skupno mrežo okoli 450 bankomatov obeh bank v Sloveniji, in sicer brez nadomestila za dvig gotovine z debetno kartico.

Skupina OTP ima več kot 33 tisoč zaposlenih in je navzoča v 11 državah, s skorajšnjim prevzemom v Uzbekistanu se bo število povečala na 12 držav. V svoji poslovni mreži ima več kot 1.400 poslovalnic, univerzalne bančne storitve pa zagotavlja skoraj 16 milijonom strank. Njena bilančna vsota je konec lanskega septembra znašala 80,7 milijarde evrov, količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala CET1 pa je bil 16,4-odstoten.

Nova KBM je druga največja banka v Sloveniji z več kot 1.500 zaposlenimi. Ob storitvah za prebivalstvo in majhna podjetja ponuja tudi celovit nabor bančnih storitev za srednje velika podjetja in velike gospodarske družbe. SKB banka pa je tretja največja banka v Sloveniji, ki je članica skupine OTP postala leta 2019.