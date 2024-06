Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarskega bančnega velikana OTP, bosta operativno združitev predvidoma zaključili z 22. avgustom, je na svoji spletni strani objavila SKB. Datum je sicer še pogojen z delovanjem vseh po novem poenotenih procesov. Nova banka bo imela nov logotip, njen sedež bo v Ljubljani.

"Z veseljem vas obveščamo, da se bosta predvidoma 22. avgusta 2024 banki SKB in Nova KBM združili. Združitev se bo na ta datum izvedla le, če bodo do takrat izpolnjeni vsi zahtevani pogoji zanjo," piše v objavi na spletni strani ljubljanske banke iz slovenskega dela skupine OTP.

Kot opozarjajo na Financah, bodo v bankah morali predvsem preveriti, ali vsi procesi delujejo. Informacijska sistema obeh bank bosta namreč od združitve poenotena, izbrali pa so platformo mariborske banke.

Združena banka se bo po združitvi preimenovala v OTP banko, njen sedež bo v Ljubljani. Imela bo nov logotip, ki ga bodo postopoma uvajali na bančnih točkah, zato bosta določeno obdobje po združitvi ponekod še vedno v uporabi logotipa obstoječih dveh bank.

"Storili bomo vse, da bo združitev za vas potekala čim bolj enostavno in nemoteno," so zagotovili v SKB.

Madžarska bančna skupina OTP je SKB banko kupila leta 2019, v začetku letošnjega februarja pa je uspešno zaključila še prevzem Nove KBM. To je kupila od finančnih skladov v upravljanju povezanih družb Apollo Global Management ter Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Apollo in EBRD sta Novo KBM v sklopu privatizacije po sanaciji bank pred tem kupili od države, Nova KBM pa je vmes prevzela še Abanko.