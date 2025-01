Nastal bo nov tehnološki velikan: še en monopol?

Združeno podjetje naj bi letno ustvarilo skoraj dve milijardi evrov prihodkov. Getty Images sicer upravlja knjižico, v kateri je skoraj pol milijarde različnih fotografij in drugih vsebin, Shutterstock pa razpolaga z okrog 200 milijoni licenčnih fotografij in desetimi milijoni videoposnetkov, ki so jih prispevali ustvarjalci vsebin.

Foto: Shutterstock