Prvi mož OTP Sandor Csanyi: Naš cilj je postati največji in najboljši v vsaki državi

Madžarska bančna skupina OTP, ki je v Sloveniji lastnica SKB banke in banke Nova KBM, bo jeseni oziroma najkasneje do konca letošnjega leta izvedla združitev obeh bank pod isto streho. Nova banka se bo imenovala OTP banka, njen sedež bo v Ljubljani. Čeprav bodo optimizirali število poslovalnic in nekatere procese, odpuščanj ne predvidevajo. Z združitvijo obeh bank bo v novi banki okoli 2.400 zaposlenih. Za skupino OTP, ki posluje v 12 državah Srednje in Vzhodne Evrope (CEE), je rekordno poslovno leto 2023. Presegli so sto milijard evrov bilančne vsote in ustvarili 2,6 milijarde evrov čistega dobička. Njihova tržna kapitalizacija znaša 12,8 milijarde evrov. V zadnjih šestih letih so rasli 3,5-krat hitreje od konkurence. K temu sta pomembno prispevali tudi banki v Sloveniji, zato imajo v Sloveniji ambiciozne načrte. Po združitvi bo OTP banka po bilančni vsoti s skoraj 30-odstotnim tržnim deležem za NLB na drugem mestu v Sloveniji, medtem ko bo po obsegu kreditov na prvem mestu. Revija The Banker jo je razglasila za največjo bančno skupino v regiji CEE. Skupina je močno vpeta v digitalizacijo poslovanja, ponudbo pa širijo tudi zunaj bančnega sektorja. Skupina OTP je prek svoje družbe Mendota Invest v Ljubljani spomladi začela graditi poslovno-stanovanjski kompleks Emonika. Gradnja naj bi bila končana leta 2026, tja bodo preselili tudi sedež OTP banke v Sloveniji.

Gospod Csanyi, kako bo združitev bank SKB in Nova KBM prispevala k strateškim ciljem skupine OTP?

Na vseh trgih, kjer smo prisotni, želimo rasti in biti številka ena. Če je banka večja, je seveda lahko tudi ekonomsko učinkovitejša, lahko več vlaga v razvoj, rešitve, podporo komitentom, digitalizacijo itd. Združitev dveh bank v Sloveniji pod okriljem OTP je tako v interesu OTP, saj bo banka donosnejša in učinkovitejša, kot tudi v interesu naših komitentov v Sloveniji. Naša ponudba bo razširjena po vsej državi, imeli bomo boljši dostop do poslovalnic, več lastnih bankomatov, hitrejši bo razvoj novih produktov.

Veliko sredstev in lastnega znanja vlagamo v digitalizacijo poslovanja in razvoj bančnih produktov, ki so se na naših obstoječih trgih odlično izkazali. Z združitvijo bomo te produkte postopno ponudili tudi strankam v Sloveniji. Prepričan sem, da bosta kakovost in število naših produktov upravičila zaupanje slovenskih strank.

Nam lahko zaupate, katere nove storitve lahko pričakujejo slovenski komitenti?

Mobilno bančništvo sicer ni nekaj novega, vendar so naše storitve izjemno napredne in zajemajo več produktov, kot smo jih poznali nekoč. Dvigovanje gotovine na bankomatih OTP banke v regiji je že danes za naše stranke brezplačno. Ne samo v Sloveniji, temveč na vseh bankomatih OTP v preostalih državah regije, na primer na Madžarskem in na Hrvaškem.

Drug segment produktov pa ni strogo vezan na bančni sektor. Naše hčerinsko podjetje Simple na primer s spletno plačilno storitvijo SimplePay zagotavlja preprost in varen način opravljanja mikroplačil za več vrst storitev, nakupa vstopnic, plačila parkirnine, rezervacije v restavraciji, nakazila denarja in drugega. Uporabniki lahko prek aplikacije tudi opravijo nakupe na več kot 20 tisoč spletnih prodajnih mestih na Madžarskem, kjer se je aplikacija odlično prijela, dnevno jo uporablja več milijonov ljudi. Obenem smo investirali v nove platforme za posredovanje pri iskanju in prodaji nepremičnin, dostopa do zdravnika itd. Vse te rešitve bomo poskušali ob ustreznih pogojih postopoma uvajati tudi na drugih trgih, kjer smo prisotni. Tudi v Sloveniji.

Veliko vlagate v razvoj umetne inteligence. Se naložbe že obrestujejo? Kakšni so vaši načrti na tem področju?

Banka OTP ima na Madžarskem največje zmogljivosti za razvoj umetne inteligence (UI), ki smo jih vzpostavili v sodelovanju z državo. Znotraj banke tako že več kot dve leti deluje poseben oddelek, imenovan OTP Lab.

Pri UI je zelo pomemben jezik, zato smo razvili modele za obdelavo dokumentov in zvočnih zapisov v madžarščini. Tako je UI sposobna obdelati vse dokumente v madžarščini ter s tem omogoča zbiranje informacij in izboljšuje delovanje UI. Razvoj jezikovnega modela načrtujemo v vseh državah, kjer smo prisotni.

Foto: David Kos Drug segment je robotizacija in avtomatizacija, ki smo jo z lastnim znanjem razvili na osnovi UI in naprednih algoritmov. Podobno drugim klepetalnim robotom je pripravljena za uporabo pri vsakodnevnih bančnih storitvah.

Naš cilj je postati vodilni igralec v digitalizaciji bančnega trga tako na Madžarskem kot v drugih državah, kjer smo prisotni. Torej tudi v Sloveniji. S tem namenom smo kupili več IT-podjetij, z razvojem se ukvarja več tisoč ljudi v banki in v drugih podjetjih znotraj skupine. Nismo želeli čakati na razvoj zmogljivosti UI zunanjih razvijalcev. Velika večina razvoja bančnih produktov torej poteka znotraj banke, ne prek zunanjih partnerjev. Želimo nadzirati posamezne korake razvoja, se tudi učiti, saj je kakovost bančnih storitev zagotovljena le, če nadzoruješ celoten proces razvoja.

Koliko sredstev letno vložite v razvoj?

Na ravni celotne skupine OTP od 700 do 800 milijonov evrov.

Kakšni so vaši dolgoročni načrti v Sloveniji?

Glavni načrti so usmerjeni v organsko rast in učinkovitost poslovanja. Če bomo prepoznali priložnost za morebiten nakup kakšne druge banke, jo bomo izkoristili. Če bi dobili soglasje regulatorjev, bi seveda s tem povečali tržni delež in izkoristili ekonomijo obsega. Naš cilj je postati največja in najboljša banka v vsaki državi, kjer poslujemo.

Torej ne izključujete novih prevzemov v Sloveniji?

Ne, a o tem je še prezgodaj govoriti. Najprej moramo uspešno izpeljati združitev SKB in NKBM. Za rast sta vedno dve možnosti: organska rast ali prevzem. Imamo dovolj lastniškega kapitala za razvoj, digitalizacijo in prevzeme.

Kako ste zadovoljni s potekom razvoja projekta Emonike v Ljubljani?

Z napredovanjem projekta smo zadovoljni. Začeli smo pripravljalna gradbena dela, v kratkem bomo izbrali glavnega izvajalca gradnje. Sedež novonastale banke OTP v Sloveniji bomo po izgradnji preselili v Emoniko. Do takrat bomo koristili obstoječi poslovni stavbi SKB in Nove KBM v središču Ljubljane. Ker sta na odlični lokaciji, ju želimo tudi po preselitvi v Emoniko razvijati.

Ali imate v Sloveniji še kakšne druge investicijske načrte?

Če bomo prepoznali zanimive priložnosti, smo nanje pripravljeni. Skupina OTP namreč ni samo bančna skupina, temveč se ukvarja tudi z razvojem nepremičninskih projektov, investicijskim bančništvom in z novimi digitalnimi rešitvami.