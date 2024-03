Zarohneli so gradbeni stroji na Emoniki #foto

Po skoraj dveh desetletjih od začetnih načrtov glede zemljišča med Dunajsko in Vilharjevo cesto ter Trgom OF ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani so se te dni začela pripravljalna dela za izgradnjo obsežnega projekta Emonika. V okviru kompleksa, vrednega več kot 350 milijonov evrov, naj bi zgradili trgovski center, dva hotela, poslovne prostore in stanovanja.

Investitor, družba Mendota Invest v lasti madžarske banke OTP, je v začetku meseca sporočil, da so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo Emonike. Po zadnjih podatkih naj bi bil kompleks zgrajen do konca leta 2026.

Nekaj pogledov na gradbišče kompleksa si lahko ogledate v spodnji galeriji:

Dogajanje okoli projekta je precej turbulentno že skoraj 20 let, odkar so se v javnosti pojavili načrti o ureditvi celotnega območja Potniškega centra Ljubljana. Dokončanje projekta je bilo sprva načrtovano že do konca leta 2008, v okviru javno-zasebnega partnerstva med Slovenskimi železnicami in madžarsko-kanadskim razvojnim investitorjem Trigranitom, čemur je pot prekrižala gospodarska kriza.

Sledili so spremembe in usklajevanja projektne dokumentacije s prostorskimi akti, menjave investitorjev in napovedi glede začetkov in koncev gradnje. Začetek gradnje kompleksa Emonika sovpada z obsežnim projektom rekonstrukcije železnice ter gradnje nove železniške in avtobusne postaje.

Na zemljišču Emonike je bilo doslej plačljivo parkirišče, ki pa so ga prejšnji teden zaprli za avtomobile.

Na družbi Mendota Invest, kamor smo poslali vprašanja glede trenutnega dogajanja in obsega gradbenih del v letošnjem letu, so nam odgovorili: "Trenutna dela, ki ste jih opazili na gradbišču, so povezana z nadgradnjo železniškega nadvoza in tirov. Kar zadeva gradnjo Emonike, trenutno izvajamo pripravljalna dela, vključno z demontažo parkirne opreme, postavitvijo ograje na gradbišču in organizacijo gradbišča."

Tako naj bi bil videti projekt Potniškega centra Ljubljana (kliknite za ogled videa):