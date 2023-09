Mol bo ureditev okoli Potniškega centra Ljubljana predstavil oktobra

Kot so dodali, je njihov cilj prenoviti območje in določiti prometno ureditev, ki bo dolgoročno zagotavljala ustrezno varnost in pretočnost mestnega prometa, torej da bo zagotovljeno prednostno vodenje vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarskega, peš ter motornega prometa, z dodatno ozelenitvijo javnega prostora.

Mestna občina Ljubljana (Mol) in ostali deležniki bodo 10. oktobra javnosti predstavili podrobnosti načrtovane ureditve javne infrastrukture okoli Potniškega centra Ljubljana. Usklajene rešitve so danes predstavili ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek in generalnemu direktorju Slovenskih železnic (SŽ) Dušanu Mesu, so sporočili z občine.

"Območje Potniškega centra Ljubljana bo predstavljalo osrednjo točko za prestopanje potnikov v državi, zato želimo zagotoviti najvišjo stopnjo učinkovitosti in udobnosti zanje ter za druge uporabnike prostora," so zapisali na ljubljanski občini.

Kot so dodali, je njihov cilj prenoviti območje in določiti prometno ureditev, ki bo dolgoročno zagotavljala ustrezno varnost in pretočnost mestnega prometa, torej da bo zagotovljeno prednostno vodenje vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarskega, peš ter motornega prometa, z dodatno ozelenitvijo javnega prostora.

Predlog usklajenih rešitev danes predstavili ministrici in generalnemu direktorju SŽ

Predlog usklajenih rešitev so danes predstavili ministrici za infrastrukturo Bratušek, ki je tudi koordinatorica gradnje potniškega centra, in generalnemu direktorju SŽ Mesu.

Sodelavca podjetij Elea iC in Bevk Perović arhitekti sta predstavila prometno ureditev cest okoli centra, poti pešcev in kolesarjev na območju ter podrobnosti glede ureditve t. i. železniške plaze, nove ploščadi z ozelenitvijo in urbano opremo nad izhodom iz podhoda pod tiri na Vilharjevo cesto, Simon Detellbach in Peter Lipar s Prometnotehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani pa sta prikazala simulacijo prometnega modela v času prometnih konic, so strnili.

Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, podjetja Krajinaris in Ljubljanskega urbanističnega zavoda.

Podrobnosti projekta bo občina skupaj z ministrico 10. oktobra predstavila javnosti, kar bo prva javna predstavitev usklajenih optimalnih rešitev projekta in ukrepov, povezanih z zagotavljanjem dostopnosti na navedenem območju, so zapisali.

Nad po njihovem mnenju slabo načrtovano ureditvijo so opozorile nevladne organizacije

"V javnosti so se v zadnjem času pojavljali odzivi na načrtovane ureditve, ki pa še niso bile usklajene ali potrjene na ravni investitorjev, države in mesta, zato ob tem poudarjamo, da bodo odzivi in morebitni predlogi za izboljšave s strani različnih javnosti smiselni šele po tej predstavitvi," so sklenili na občini.

Na po njihovem mnenju slabo načrtovano ureditev so na dopoldanski novinarski konferenci opozorile nevladne organizacije in stroka, združene v Koalicijo za trajnostno prometno politiko. Menijo, da bo predvidena obnova poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev, na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa.