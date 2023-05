Mogočna stavba bo padla za dodatne avtobusne perone

Na Slovenskih železnicah so potrdili naše informacije, da bodo zaradi gradnje dodatnih avtobusnih peronov porušili veliko stavbo vzhodno od spomeniško zaščitene stavbe železniške postaje. Na njenem mestu naj bi tako nastal južni avtobusni terminal z vsaj 12 peroni, ki bo po napovedih namenjen primestnim avtobusnim linijam.

Foto: Arhitekti Sadar Vuga

Ker bodo dodatne perone uredili na tej lokaciji, jih ne bodo urejali ob Železni cesti pri pasjem parku in ob Masarykovi cesti, kjer je danes veliko plačljivo parkirišče. Ta lokacija je z vidika prestopanja potnikov vsekakor najboljša od vseh prejšnjih idej, a jo bo zaradi rušitvenih del tudi najbolj zahtevno izvesti. Slovenskim železnicam gre nedvomno na roko to, da je stavba v njihovi lasti.

Prestopi bi morali biti čim lažji

Če upoštevamo novo avtobusno postajo ob Vilharjevi z načrtovanimi 30 peroni v pritličju in štirimi peroni pred njo ter nov južni terminal, bo za avtobusne prevoznike na dveh lokacijah bistveno več peronov kot na današnji avtobusni postaji. To drži, pravijo naši sogovorniki, a ob tem opozarjajo, da bosta trpeli organizacija in prijaznost do potnikov.

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa Peter Horvat je recimo opozoril, da prestopna točka na mestni potniški promet ob Trgu OF za potnike, ki se bodo v Ljubljano pripeljali z medkrajevnimi avtobusi, pomeni, da bodo morali od nove postaje na Vilharjevi cesti prek železniške postajne dvorane nad tiri do Trga OF prehoditi približno tako razdaljo, kot jo danes prehodijo z avtobusne postaje na Trgu OF do postaje LPP na Bavarskem dvoru.

Prestop torej ne bo nič hitrejši, kot je danes. Poleg tega še vedno ni jasno, ali bo zaradi lokacije prestopnih točk na Vilharjevi in Trgu OF mogoča učinkovita navezava na glavne linije mestnega potniškega prometa. Prometno študijo o tem še vedno izdeluje Prometnotehniški inštitut pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Glavno vprašanje je, ali bodo linije, ki se bodo navezovale na potniški center, vozile po Slovenski cesti ali ne. Torej, ali bo šestica zapeljala z Dunajske ceste na Trg OF, da bo omogočen prestop, ali bodo ene linije imele prestop na Bavarskem dvoru, druge pa na Trgu OF.

Prevetritev sistema linij LPP

S tem vprašanjem so se ukvarjali tudi v Koaliciji za trajnostno prometno politiko, neformalnem združenju več nevladnih organizacij in posameznikov, pravi Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora. "Pri našem vrednotenju se je ovinek glavne linije S–J čez postajo izkazal kot konkurenčen šele, če bi okoli 20 odstotkov potnikov iz smeri Dunajske ceste šlo na postajo oziroma potovalo v smeri vzhoda," pravi.

V koaliciji so sicer navezavo mestnega potniškega prometa na novo avtobusno in železniško postajo reševali v okviru temeljite prenove sistema linij LPP, ki so ga poimenovali ZMAJ. Njegovo hrbtenico bi predstavljale tri zmogljive linije na glavnih vpadnicah, na katerih bi uredili ločene sredinske rumene pasove in po katerih bi avtobusi vozili s približno triminutno frekvenco.

Dve liniji od teh treh bi vozili po Masarykovi cesti, to sta linija B, ki bi vozila po Celovški cesti mimo Bavarskega dvora in novega potniškega centra proti UKC in naprej proti Fužinam, ter na jugu razcepljena linija C, ki bi na Barjanski cesti in Dolenjski cesti napajala parkirišči P+R, na Slovenski cesti pa bi se združila ter mimo Bavarskega dvora in potniškega centra pot nadaljevala proti BTC.

Foto: KTPP

Navezavo na območje novega potniškega centra bi izboljšali tudi z novim postajališčem pri podvozu na Dunajski cesti, ki bi bil s tekočimi stopnicami povezan na železniški nadvoz in koridor za pešce do potniškega centra. Predlog je na ljubljanski občini in ministrstvu za infrastrukturo na žalost doživel mlačen odziv.