V stavbi ljubljanske železniške postaje nameravajo urediti hotel

"Razlog za odstopanje je selitev obstoječih dejavnosti upravljavca železniške infrastrukture SŽ Infrastruktura iz obstoječega poslopja železniške postaje v načrtovane in obstoječe objekte na območju in posledično celovita programska prenova obstoječega objekta železniške postaje. Ker se je stanje tehnike upravljanja in vodenja železniške infrastrukture v preteklih letih bistveno spremenilo, se je v obstoječih postajnih poslopjih sprostilo ogromno prostorov, ki jih je treba napolniti z novimi vsebinami," so zapisali v pobudi, s katero se na ljubljanski občini strinjajo, saj stavba stoji na območju, kjer so hotelske in gostinske dejavnosti zaželene.

Stavbo so zgradili leta 1849

Prostore za prodajo vozovnic, ogrevane čakalnice ter sanitarije, prostore za vodenje železniškega prometa in prostore upravljavca bodo v dveh etažah preselili v osrednji del postajne dvorane nad tiri, kjer bo na zahodni strani urejena pokrita pasaža, ki bo služila kot nekakšna mestna povezava med Masarykovo in Vilharjevo cesto. Vzhodni del pa je v načrtu zasnovan kot čakalnica in površina, od koder se bo prek dvigal in tekočih stopnic dostopalo do peronov.

Stavba železniške postaje, ki so jo leta 1849 zgradili po tipskem načrtu za avstrijsko južno železnico, bo tako ostala izpraznjena, zato bi lahko v njej uredili hotel. Po podatkih zemljiške knjige je stavba, ki jo upravljajo Slovenske železnice, sicer v državni lasti, poroča Dnevnik.

Gradnja naj bi se začela leta 2025

Direkcija za infrastrukturo je svoj del investicije na širšem območju ljubljanske potniške postaje razdelila v tri etape.



Prvo predstavlja nadgradnja postavljalne mize za vodenje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav v centralni postavljalnici, ki se je že začela.

Druga faza je širitev železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki se bo predvidoma začela v prvi polovici prihodnjega leta in bo trajala 18 mesecev.

Temu sledi še gradnja postajne dvorane nad tiri in železniške infrastrukture, ki bi lahko stekla tudi kakšen mesec pred zaključkom del na nadvozu, torej verjetno v začetku leta 2025, so še zapisali pri Dnevniku.

Če ne bo prišlo do novih zapletov pri projektu, lahko dokončanje železniške postaje pričakujemo leta 2027.