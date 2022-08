Šef Ryanaira: Konec je letalskih vozovnic za deset evrov

Obdobje letalskih vozovnic po deset evrov se je končalo, je v pogovoru za BBC-jev Radio 4 dejal prvi mož Ryanaira Michael O'Leary. Povprečna cena njihovih vozovnic, ki je lani znašala 40 evrov, bo v prihodnjih petih letih zrasla do okoli 50 evrov.

"Ni dvoma, da zelo poceni vozovnic, naših promocijskih ponudb po evro pa tudi po deset evrov v prihodnjih letih ne boste videli," je izjavil.

Michael O'Leary Foto: Reuters

Cene vozovnic dvigujejo višji stroški goriva, obenem pa vse višje cene energentov praznijo tudi denarnice ljudi. O'Leary je ob tem prepričan, da ljudje zaradi tega ne bodo potovali manj, ampak bodo iskali čim cenejše možnosti.

Ryanair skupaj z drugimi nizkocenovnimi letalskimi ponudniki je nedvomno zaslužen za razmah letalskih potovanj v zadnjih desetletjih. Komercialni leti naj bi sicer predstavljali okoli 2,4 odstotka globalnih izpustov ogljikovega dioksida, zaradi česar so vse glasnejši pozivi, naj se ljudje raje odločijo za železniška in cestna potovanja.

Foto: Reuters

O'Leary medtem zatrjuje, da je tovrstno razmišljanje zgrešeno, češ da sta veliko večja onesnaževalca cestni in ladijski transport. Komentiral je tudi prometne infarkte na evropskih letališčih letošnje poletje, ki jih je povzročilo predvsem pomanjkanje letališkega osebja. Izjavil je, da ima "zelo malo sočutja" do letališč, češ da so za urnike letov vedeli mesece vnaprej in da je novo letališko osebje veliko lažje usposobiti kot pilote.

