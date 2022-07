Ryanair želi kmalu priti v Slovenijo

Predstavniki infrastrukturnega in gospodarskega ministrstva so nedavno na pobudo nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair izpeljali sestanek na daljavo, na katerem so govorili o možnostih prihoda omenjene družbe v Slovenijo, je razvidno iz javne objave lobističnih srečanj na spletnem portalu Erar.

Kot je razvidno iz Erarja, so jih predstavniki Ryanaira seznanili s svojimi aktivnostmi ter z željo, da bi prihodnje poletje začeli leteti z brniškega letališča. Trenutno so namreč prisotni na več kot 250 letališčih, ne pa tudi v Sloveniji, od koder so nazadnje za krajši čas pred 15 leti leteli iz Maribora v London, nato pa so prekinili sodelovanje.

Ob tem so poudarili, da je Slovenija edina država Evropske unije, kamor ne letijo, zato bi radi že v prihodnjem letu vzpostavili povezavo. Za njih je zaradi bližine prestolnice in Bleda seveda najbolj zanimivo ljubljansko letališče, ob tem pa so kot primer povedali, da so lani vzpostavili eno od svojih baz v Zagrebu, kjer beležijo velike uspehe.

Frangež: Slovenija nujno potrebuje večjo povezljivost

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež je poudaril, da Slovenija nujno potrebuje večjo povezljivost, predstavniki ministrstva za infrastrukturo pa so ob tem predstavnike Ryanaira seznanili, da ima Slovenija tri mednarodna letališča, pri čemer v Mariboru kmalu načrtujejo izpeljavo postopka izbire koncesionarja, ki bo upravljal letališče.

Predstavniki letalskega prevoznika so na sestanku izpostavili zelo visoke stroške na potnika na ljubljanskem letališču, ki ga upravlja Fraport. Uslužbenci gospodarskega ministrstva so jim razložili sistem subvencij ter jih seznanili, da se je nedavno končal razpis, na katerem Ryanair ni sodeloval. Lani je država v ta namen zagotovila pet, letos pa dva milijona evrov.

Ryanairova letala le na ljubljanskem in mariborskem letališču

Kot je še razvidno iz objavljenih podatkov, so se na sestanku dogovorili, da bodo pripravili spisek strateških in najzanimivejših destinacij, na podlagi tega pa avgusta načrtujejo nov sestanek ter pogovore o konkretnejših korakih in pogojih za vzpostavitev sodelovanja.

Specializirani slovenski letalski portal Sierra5.net navaja, da lahko Ryanairova letala kljub trem mednarodnim letališčem v Sloveniji pristajajo le na ljubljanskem in mariborskem letališču, saj je steza na portoroškem prekratka.

Mariborsko letališče nima redne letalske povezave

Ob tem na portalu izpostavljajo, da so subvencioniranje rednih povezav, ki jih je po pandemiji objavilo gospodarsko ministrstvo, do zdaj lahko izkoristili samo prevozniki z Brnika, saj so se na razpise lahko prijavili samo tisti, ki so v preteklem določenem obdobju že redno leteli v Slovenijo, ne pa morebitni novi prevozniki.

Na Sierra5.net dodajajo, da bi bilo mariborsko letališče, ki že nekaj let nima redne letalske povezave, izjemno primerno za polete katerega od nizkocenovnikov, saj ima zelo veliko dobrih infrastrukturnih rešitev, ki omogočajo hitro in varno oskrbo letal ter potnikov, težava bi lahko bila kadrovska podhranjenost zemeljskega osebja ter določenih drugih letaliških služb.