Glasen pok: preleteli pol sveta z luknjo v trupu #foto

Veliko ljudi ima še vedno cmok v grlu, preden se vkrcajo na letalo, pa čeprav so z njim leteli že večkrat. Občutek leteti nekaj kilometrov na tlemi za marsikoga ni prijeten, čeprav je letalski promet bistveno varnejši kot cestni. Čeprav strokovnjaki pravijo, da ni šlo za kritično poškodbo, je največje potniško letalo na svetu, airbus A380, kar 14 ur letelo z veliko luknjo v trupu in brez težav pristalo na avstralskem letališču Brisbane.

Luknjo v trupu so odkrili šele po pristanku v Avstraliji. A380 je 14 ur prej vzletel z dubajskega letališča in brez težav tudi pristal. Kot so sporočili pri letalskem prevozniku Emirates, je bil za nastanek luknje kriv odlomljen vijak na sprednjih pristajalnih kolesih. Polet EK430 je celotno pot opravil brez težav in v načrtovanem časovnem okvirju.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw — JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022

Možnost takšne poškodbe je ena proti milijon

Kot je pojasnil dr. Johannes Boroh, nekdanji komercialni pilot in višji predavatelj letalskih študij na londonski univerzi Kingston, je takšna vrsta poškodbe izredno redka. Gre za vrsto poškodbe, ki je ne vidimo vsak dan, možnost za njen nastanek pa je ena proti milijon.

Eden izmed potnikov je po vzletu slišal močan pok in čutil tresljaje skozi tla. Toda posadka je ob tem ostala mirna, ustavili so strežbo hrane in se prek telefona pogovarjali s pilotom. Pregledali so krila in motorje, kjer se ni pokazala nobena težava. "Če kot pilot slišiš glasen pok, slediš protokolu. Kabinsko osebje ustavi strežbo in skozi okna letala preveri, ali je kaj vidnega. Seveda poškodbe niso videli, ker je bila pod njimi," je še povedal Boroh.

Ker letala nimajo zunanjih kamer in senzorjev, pilot ni videl poškodbe in je nadaljeval polet. Vsi sistemi so bili v mejah normale, na letališki stezi ni bilo vidnih smeti oziroma ostankov.

Potniki niso bili v nevarnosti

Pri Emirates so v izjavi zapisali, da noben izmed potnikov nikoli ni bil v nevarnosti. "V nobenem primeru poškodba ni vplivala na trup, okvir ali strukturo letala."

Boroh je še povedal, da pilotom ni preostalo drugega, kot da nadaljujejo polet, saj sistemi in senzorji niso kazali težav. Poškodba je vplivala le na aerodinamiko letala. Kljub temu je bilo kar nekaj potnikov med poletom prestrašenih, a ko je posadka opravila vse zahtevane preglede in potem nadaljevala strežbo, so se tudi najbolj prestrašeni potniki slej ko prej pomirili.